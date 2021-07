Ferreras responde en directo al "chuletón" de Pedro Sánchez: "Yo lo prefiero poco hecho"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado desde Lituania sobre la tensión en el Gobierno tras las declaraciones de Alberto Garzón, recomendando consumir menos carne. "A mí, donde me pongan un chuletón al punto... Eso es imbatible", ha espetado Sánchez ante la prensa.

Las declaraciones las ha emitido en directo Al rojo vivo, el programa que presenta Antonio García Ferreras, mientras entrevistaba al propio ministro Garzón. Después de escuchar a Sánchez, el periodista se ha pronunciado.

"Frente a la polémica, Sánchez ha ondeado la bandera del chuletón al punto. Yo lo prefiero poco hecho. Pero usted tampoco está diciendo que nos hagamos veganos, ¿no?", ha preguntado Ferreras al ministro de Consumo, que esperaba para retomar la conversación.

Alberto Garzón: "A mí también me gusta poco hecho"

"Yo estoy contigo, Antonio, también me gusta poco hecho. Lo que decimos es que hay que volver a la dieta mediterránea y reducir el consumo de carne. Eso no significa no consumir carne, sino consumirla de acuerdo a las recomendaciones sanitarias", ha explicado Garzón.

"Este debate toca fibras económicas y eso provoca reacciones. Es un debate necesario", ha proseguido, "pero dentro de cinco o diez años miraremos este debate y nos parecerá como el de la prohibición del tabaco en su momento".