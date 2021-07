La decisión desesperada de Rocío Flores con Rocío Carrasco: "No voy a poner de nuevo en juego mi salud"

Un día después de que Rocío Carrasco haya debutado en Sálvame, donde desveló al fin la misión que tendrá en el espacio de Telecinco, Rocío Flores ha acudido al plató de El programa del verano. Allí, la joven ha podido ver algunas de las imágenes de la entrevista que su madre ofreció a Jorge Javier Vázquez y responder a algunas de sus declaraciones más destacadas.

La hija de Rocío Jurado ha asegurado que espera no encontrarse ni a Olga Moreno, ni a su hija por los pasillos de la cadena: "Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo seguir para adelante y seguir con cosas que me aporten, no que me quiten. Ya eso me ha quitado bastante durante muchos años", aseguró Carrasco.

Por otro lado, Rocío Flores pudo ver cómo su madre insistió ayer en asegurar que Olga Moreno "no tiene coño" en una de las frases que la expareja de Antonio David popularizó en su docuserie de Telecinco. Carrasco respondía así al dardo que le envió el padre de sus hijos en la carta que envió a Olga en Supervivientes. "¿Quieres decir algo?", le preguntó este miércoles Jorge Javier. "Que no lo tiene", se limitó a decir la nueva colaboradora de Sálvame.

Rocío Flores toma una drástica decisión con su madre

"Yo no voy a volver a pasar otra vez por esto. Ya bastante mal lo he pasado con este tema y bastante mal lo sigo pasando. Yo no me quiero ver en la tesitura de que cada vez que se den declaraciones yo tener que estar contestando. Yo he respetado siempre lo que ha dicho cada persona", empezó diciendo Flores, al borde de las lágrimas.

"Que cada uno haga con su vida lo que quiera y que al menos ahora se me respete a mí en la decisión que yo estoy tomando y que me he mantenido al margen durante todo este tiempo. He pensado siempre en todo el mundo, he antepuesto siempre a todo el mundo y ahora me quiero centrar en mí, en mi paz mental y mi tranquilidad. No voy a poner en juego de nuevo mi salud por estas cosas", exigió la colaboradora de Ana Rosa, adelantando ya que el encuentro con su madre "no se va a producir".

