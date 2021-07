Olga Moreno, tocada y hundida en 'Supervivientes' tras ser pillada robando a Melyssa: "Me siento sucia"

Olga Moreno ha sido descubierta en Supervivientes 2021 en una faceta que ninguno de sus compañeros conocían. Durante el Tierra de Nadie emitido este miércoles, la mujer de Antonio David Flores quedó tocada y hundida después de haber sido pillada robando a escondidas a Gianmarco y su amiga Melyssa.

Después de un juego de recompensa, Olga se derrumbó y Carlos Sobera no dejó pasar la oportunidad de preguntarle qué le ocurría. "Me ha pasado algo con una amiga y es la peor semana del concurso. Me siento vacía, me siento sucia, ¡yo no soy así!", ha empezado a decir rota en lágrimas delante de todos sus compañeros.

Pasados unos días, Olga pidió perdón a Melyssa y esta aceptó, pero la relación entre ambas ha dado un giro de 180 grados. "Me ha perdonado, es para comérsela, lo que pasa que entiendo que necesita su tiempo, porque tiene toda la razón. Asumo mi culpa, la gente que me conoce sabe que lo doy todo, pero yo no sé lo que me está pasando, tengo mucha hambre, pero lo asumo todo lo que me pase", afirmaba la andaluza.

Alejandro Albalá salió a defender a su compañera, poniendo en valor el arrepentimiento que ha demostrado después de admitir su error de saquear las recompensas del italiano y la catalana durante una de las pasadas noches. "Mucho ánimo, ella vale millones. Tienes unos ovarios muy grandes", soltó el cántabro en una posición que no compartían los afectados por las trampas de Olga.

Gianmarco, implacable con Olga tras su traición en 'Supervivientes'

"Al principio me quedé en 'shock', luego entré en enfado y ahora me siento triste, porque llevo conviviendo tres meses con una persona que la quiero y no le quiero hacer daño, pero me cuesta dar mi confianza y necesito mi tiempo y me gustaría ver que fuera me busque y me demuestre que me quiere de verdad", afirmó Melyssa, reconociendo estar aún dolida por el feo gesto que ha tenido con ella la que consideraba su amiga dentro de la isla.

"Si soy desconfiada de por sí, ahora me cuesta más confiar. Ha sido un acto que ha sido fruto de la situación extrema que estamos viviendo, no quiero dañarla, pero no me sale volver a estar como estaba antes, de momento. No puedo darle lo que ella necesita", ha añadido la joven después de ser traicionada por la madrastra de Rocío Flores. Gianmarco, que también consideraba que Olga era su amiga, se ha mostrado aún más duro: "Me han robado de mi saco y nadie me lo ha dicho, pensaba que una amiga me lo diría", ha condenado.