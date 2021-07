Kiko Rivera desvela el pastizal que tiene en el banco y regala a Broncano lo más preciado de Cantora: "Yo no voy ni muerto"

David Broncano recibió este miércoles la visita de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja acudió a La Resistencia para promocionar sus últimas canciones El conejo de la suerte y La Tentación. Sin embargo, fue su éxito Tuboescape el que acabó causando un gran furor en el plató de Movistar+ con el DJ y el cómico bailando la coreografía del tema.

Pero Kiko Rivera acudió al late night de #0 con una misión: recuperar la muñeca que supuestamente era de su madre y que Omar Montes regaló a Broncano tras robarla de Cantora. Aunque el de Pan Bendito prometió al humorista que el objeto era de la tonadillera, Socialité acabó descubriendo que el reguetonero realmente la cogió de la casa de su abuela. A pesar de ello, el hijo de Pantoja insistió en su deseo de recuperar lo que supuestamente había sido sustraído de su casa.

Para ello, Kiko Rivera ofreció a Broncano un trato: que le diera la muñeca de su madre a cambio del regalo más importante que jamás podría hacerle. A ciegas, motivado por Castella y Grison, el presentador aceptó y finalmente descubrió el obsequio que le había traído el invitado: ¡la llave de Cantora!

"Esa llave abre una puerta de la finca, de dentro o de fuera. Es el 46,7% de Cantora", explicó el andaluz, al que Broncano propuso ir juntos. "Yo no voy ni muerto, estoy en la lista negra", respondió, bromeando con la guerra abierta que desde el año pasado viene librando contra Isabel Pantoja, a la que reclama parte de la herencia de su padre que esta, presuntamente, le habría quitado. "Yo tengo más problemas que un cuadernillo Rubio", llegó a bromear durante la entrevista. También lanzó un dardazo a su prima Anabel al asegurar que tras romper su relación con ella se había quitado "un gran peso de encima".

Kiko Rivera responde a las preguntas del sexo y el dienro de Broncano

Finalmente, Kiko Rivera respondió abiertamente a las preguntas del sexo y el dinero del programa. "Soy un tío normal, aunque follo poco", aseguró el invitado. "Te explico el motivo, tengo tres hijos. Además, a mí me gusta follar en la cocina para tener la nevera al lado cuando acabo", admitió entre risas. "Es complicado porque cuando mi mujer tiene ganas, yo no puedo. Cuando las tengo yo, ella no puede", aseguró.

"Muchas veces estaba haciendo un directo de Twitch y a ella le apetecía, pero le decía que no podía", explicó, aludiendo a lo que se ha convertido en el nuevo trabajo del DJ como streamer. Kiko acabó diciendo que "cuando los dos tenemos ganas a la vez, está la niña por medio y no se puede".

En cuanto al dinero, Rivera declaró que tiene "suficiente para que tanto mis hijos como yo vivamos el resto de mi vida... si me muero esta noche, claro". "Tengo en el banco, sin contar patrimonio porque no me lo han dado, como un millón y medio de euros. Un poquito arriba, un poquito abajo...", contestó.