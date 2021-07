'El programa de Ana Rosa' prescinde de Javier Ruiz como colaborador

Javier Ruiz ha sido despedido como tertuliano de El programa de Ana Rosa. El periodista, uno de los colaboradores con más peso dentro del espacio de Mediaset, ha sido informado por la productora Unicorn Content de que no cuentan con él de cara a la próxima temporada en Telecinco.

Mediaset ha explicado la decisión de la siguiente manera: "Responde a cambios de temporada ya previstos por la dirección del programa. Javier Ruiz continuará colaborando en otros dos espacios de la misma productora, Cuatro al día y Ya es mediodía".

El actual jefe de Economía de la Cadena Ser ha participado hasta este mismo miércoles en la tertulia política y actualidad del magacín, que durante los meses de julio y agosto se reformula en El programa del Verano. Tras la emisión de este 7 de julio, tal y como ha informado Público, la productora, con Ana Rosa Quintana ya de vacaciones, ha notificado a Javier Ruiz que han decidido prescindir de él como tertuliano.

La salida de Javier Ruiz de El programa de Ana Rosa ha sido inesperada para muchos, pero habría sido planificada con antelación. Esta estaría motivada por la decisión de los responsables del formato de renovar su plantilla de expertos y colaboradores a partir del próximo curso televisivo que arranca en septiembre. Esto afectará también a otros tertulianos. Sin embargo, solo en el caso de Javier Ruiz, la salida se ha producido de forma inmediata.

Tal y como ya hemos recogido, a pesar de que Javier Ruiz no continuará colaborando con Ana Rosa, el periodista está vinculado a Mediaset y seguirá interviniendo en otros formatos producidos por Unicorn Content, como el Ya es mediodía de Sonsoles Ónega en Telecinco o el Cuatro al día de Joaquín Prat en las tardes del segundo canal del grupo.

Indignación en las redes con la marcha de Javier Ruiz

A pesar de que la marcha de Javier Ruiz estaba premeditada, coincide con el día en el que una de sus intervenciones se convirtió en viral por la contundencia de sus argumentos. En más de una ocasión, el periodista se ha llevado el aplauso de una parte de los espectadores por tomar una posición diferente a la marcada por la línea editorial del programa de Quintana.

Este miércoles, Ruiz lanzó un duro alegato recalcando el carácter homófobo del asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña, víctima de una paliza recibida por un grupo de personas. "Cuando tú matas a un tío llamándole maricón hay un componente de odio y de odio contra los homosexuales", recordó el colaborador, destacando el "clima de LGTBIfobia" que se ha desatado en España en las últimas semanas. "Lo que más me sorprende es la reacción política de los que están intentando atenuar esto. No: tenemos un problema, tenemos que atajarlo", añadió.

Enseguida, muchos han atribuido su despido a esta intervención, algo que ha sido desmentido por el programa, y otros tantos se han indignado por la desaparición del espacio de una de las voces que otorgaba pluralidad a la tertulia de Telecinco.

"Era cuestión de tiempo que se cargara a Javier Ruiz. Ana Rosa no soporta que nadie haga periodismo contra Ayuso y la extrema derecha en su programa. Hay mucho dinero en juego con las productoras", ha comentado Antonio Maestre, periodista que hace varias temporadas vivió una situación similar. "En la dictadura progre no paran de largar a periodistas progres de la tele", ha comentado con ironía Quique Peinado. Javier Ruiz, de momento, no se ha pronunciado al respecto.