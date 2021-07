Risto Mejide estalla contra Vox por su grave señalamiento a 'El Jueves': "Nos parece tremendamente denunciable"

Risto Mejide ha aprovechado este miércoles el altavoz que tiene al frente de Todo es mentira para denunciar el señalamiento público que ha hecho Vox con la revista satírica El Jueves. El presentador de Mediaset ha estallado contra la formación de Santiago Abascal, lanzando un alegato en defensa de la libertad de expresión.

"Estamos hablando de un señalamiento por parte de un partido político a un medio de comunicación. Puede que te guste o no te guste, te haga más gracia o te haga menos gracia una revista satírica. Pero de ahí a señalar al presidente que lo edita y a decir dónde trabaja para decir que es posible que muchos de los españoles empiecen a exigir responsabilidades cuando le vean salir de su despacho... pues nos parece que ha cruzado varias líneas", ha empezado lamentando el publicista.

Risto ha estallado por la publicación de un tuit de Vox en el que señalaban directamente a la revista El Jueves y al responsable de la editorial de la que forma parte, enseñando su nombre, su foto y la dirección del edificio en el que trabaja.

Risto Mejide da la cara por El Jueves: "Se meten con todo Dios, empezando por mí"

"Esta revista se mete con todo Dios, empezando por mí. Me parece un honor que alguien te haga una sátira y que siempre hay algo de verdad", defendió el presentador, que ha mostrado ante las cámaras algunas de las viñetas que la publicación le ha dedicado en alguna ocasión. "No me hace gracia, pero me parece que está muy acertado", ha reconocido Risto Mejide.

"Una cosa es que no me haga gracia, que no me la hace, otra cosa es estar en contra. Estoy a favor, si con el ego que tengo me viene de lujo. Algo muy distinto es lo que ha hecho VOX, que es señalar al editor para que la gente vaya a decirle cosas", añadió. "A nosotros, sinceramente, nos parece tremendamente denunciable por la libertad de expresión, te guste o no te guste", ha condenado el catalán en una dura crítica a la formación de Santiago Abascal.