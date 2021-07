El dardo de Rocío Carrasco a Ana Rosa por Rocío Flores: "La que ha infringido el daño no he sido yo"

Rocío Carrasco ha regresado este miércoles a Telecinco para debutar al fin en Sálvame, programa por el que ha fichado un mes después de concluir la docuserie en la que ha denunciado los presuntos malos tratos que ha recibido de parte de Antonio David Flores a lo largo de los últimos 20 años.

La hija de Rocío Jurado ha concedido una entrevista a Jorge Javier Vázquez y, posteriormente, fue encontrándose uno a uno con todos los colaboradores del programa, incluso con aquellos que han sido muy críticos con ella durante todo este tiempo.

Una de ellas fue María Patiño, que aprovechó la ocasión para recordarle a su ahora compañera que, gracias a la docuserie, y a las explicaciones de las especialistas en violencia de género que acudieron a los debates del programa, ha logrado cambiar su percepción sobre el caso y que ahora tenía todo su apoyo. Finalmente, la periodista quiso preguntarle por una dura afirmación que hizo Ana Rosa Quintana en su programa.

La respuesta de Rocío Carrasco a Ana Rosa Quintana

"¿Crees, como dice Ana Rosa, que tu testimonio en la docuserie ha podido causarle un daño irreparable a tu hija, Rocío Flores?", le planteó. "Creo que aquí la persona que ha infringido el daño no he sido yo, yo he sido la que lo he recibido. Pero ni la que lo ha proporcionado, ni la que lo ha propiciado, no lo que ha hecho", ha respondido Carrasco.

"¿Crees que se te ha intentado hacer a ti un daño irreparable mientras se emitía tu docuserie de gente que no estaba dispuesta a entenderte? Gente que después de emitirse cada episodio le ha puesto siempre un pero a tu testimonio", le preguntó Frigenti. "Yo con eso, cuando di el paso de hacer la docuserie, contaba. Porque sabía que ese tipo de personas iban a salir y qué iba a haber esa opinión. En ese momento, no me afectó, porque yo ya tenía la decisión tomada y asumí que iba a ocurrir", empezó respondiendo.

El colaborador señaló directamente al programa de Ana Rosa: "¿No has sufrido con los comentarios que se han hecho por las mañanas por parte de algunos colaboradores?". "No, simplemente me he reafirmado en lo que pensaba desde el principio y en que los que yo pensaba que iban a ser esas personas lo han sido. Tienen la misma obcecación y el mismo pensamiento machista que tenían siempre", ha rematado con dureza.

