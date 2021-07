Jorge Javier revela a Rocío Carrasco lo que de verdad pensaba Mila Ximénez de Antonio David Flores

Rocío Carrasco ha debutado este miércoles en el plató de Sálvame, programa de Telecinco por el que ha fichado un mes después de que llegara a su fin la docuserie en la que ha denunciado los presuntos malos tratos que ha recibido durante los últimos 20 años de manos de Antonio David Flores.

Nada más empezar su entrevista con Jorge Javier Vázquez, Carrasco ha reconocido que se emocionó al entrar en el plató y ver que ahora lleva el nombre de Mila Ximénez. La hija de Rocío Jurado lamentó su pérdida y el presentador, a través de la dirección del programa le anunció que querían aclarar algo, tanto a ella como a los espectadores.

"Después de todo lo que se formó en el tanatorio, creo que es justo saber lo que opinaba Mila", empezó señalando el catalán, que ha confesado que la tertuliana llegó a ver la docuserie y tenía una posición muy clara al respecto. "Un mes antes de que se fuera, estuvimos almorzando con su estilista y Belén Rodríguez. Estuvimos charlando y tengo las palabras textuales y estaban ellos delante", continuó explicando.

La "tajante" opinión de Mila Ximénez sobre Antonio David

El catalán ha reconocido que tenía un gran dilema sobre si debía contar o no lo que su amiga opinaba sobre el caso: "Tenía muy claro que esto no lo quería hacer después de la partida de Mila porque era ensuciar la historia, pero tampoco de quedarnos en silencio", ha reconocido. "Tú sabes cómo era Mila de tajante", le decía Jorge a Carrasco.

"Pues después de todo lo que se armó con la visita de Antonio David al tanatorio, hay gente que ha intentado elaborar sus teorías sobre si Mila apoyaba a Antonio David. La información que tengo no es esa. Las palabras que pronunció en ese almuerzo fueron muy contundentes", dijo finalmente antes de desvelarlas. "Con todo lo que había visto, Mila dijo que Antonio David no es un maltratador, es un torturador".

De la misma manera, Vázquez desveló que Mila había sido convocada para participar en el debate del primer capítulo de su docuserie, pero que no se encontraba bien y no pudo ir. "Pero el sábado no se encontraba con las fuerzas suficientes. Ya el lunes Alberto (el director) habló con ella y le dijo que se sentía una mujer utilizada y engañada y que tenía muy claro cuál era a partir de entonces su posición en esta historia", recordó.

Rocío Carrasco se mostró agradecida con el presentador y confesó tenerle simpatía a la sevillana: "La conocí mucho porque Manolo Santana era íntimo amigo de mis padres. Siempre le tuve un cariño especial y ella me lo tuvo a mí".