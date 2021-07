"No voy a cobrar nada": la decisión de Lola Índigo tras ser acusada de intrusismo laboral por el doblaje de 'Space Jam'

Lola Índigo se ha pronunciado al fin sobre la polémica en la que se ha visto envuelta a lo largo de la última semana. Después de anunciar que ha sido elegida por Warner Bros para poner voz al personaje de Lola Bunny en la película Space Jam: Nuevas Leyendas, la artista ha recibido incesante aluvión de críticas, acusada de intrusismo laboral.

Los comentarios negativos hacia la concursante de Operación Triunfo 2017 crecieron aún más cuando salió a la luz que el personaje iba a ser interpretado por Vera Bosch, actriz de doblaje que, tras pasar una prueba de casting, llegó incluso a grabar el tráiler de la cinta que llegará a los cines el próximo 16 de julio.

"He recibido muchos mensajes de gente diciéndome que Lola Índigo ha sido seleccionada en un casting. Yo hice un casting junto a otras dos compañeras de doblaje. Después de hacer ese casting, yo hice el tráiler. No sé si Mimi [Lola Índigo] ha hecho un casting, que probablemente lo habrá hecho, pero creo que está bastante fuera de una igualdad de condiciones", declaró Vera Bosch en un vídeo publicado hace unos días en sus redes sociales.

"Usar ese argumento para defender que así has sido seleccionada, pues me parece hasta insultante. Honra mucho más decir que le hacía ilusión y que le han dado la oportunidad. Entiendo la ilusión que hace escuchar tu voz en un personaje, sé lo que se siente y sé lo bonito que es y por eso llevo tantos años formándome y trabajando. Por eso quiero y respeto y adoro mi trabajo. Pero a mí también me hace ilusión subirme a un escenario a bailar como Britney Spears y no lo hago porque no soy profesional. De la misma manera, no soy la que tengo que decidir si me subo o no a un escenario, porque si me dejan, me subo", argumentaba la actriz, exculpando a Lola Índigo de la responsabilidad de haber sido seleccionada para este papel.

???? Vera Bosch (@Veraboschm), la actriz de doblaje que iba a interpretar a Lola Bunny, habla de igualdad de condiciones y trata de "insultante" aferrarse a la excusa de que Lola Indigo haya hecho un casting:



"Honra más decir que le hacía ilusión y le han dado la oportunidad" pic.twitter.com/81KVCLNH5O — ???????????????????????????????? ???????????????????????? © (@coolturabasura) June 29, 2021

La decisión de Lola Índigo: "No voy a cobrar nada por la película"

Tras el revuelo generado, Lola Índigo ha publicado un breve comunicado en el que ha pedido disculpas públicamente a Vera Bosch y en el que ha anunciado la drástica decisión que ha tomado. "Los que me conocen un poco saben que estoy aquí para dar oportunidades, jamás para quitarlas", empieza diciendo. "Intento con las posibilidades que me da mi posición ayudar a todo el que me rodea", añade la artista, que hace poco convertía en protagonista de uno de sus videoclips a una de sus pupilas en el talent de TVE The Dancer.

"Con esto pido perdón a Vera y a su gremio, no voy a cobrar absolutamente nada por la peli. No tenía ni idea de si había alguien antes de que me llamaran a mí, no lo hice con mala intención y no pensé que haría daño a nadie. No sé si será lo adecuado sacar el tema de nuevo, pero no me lo podía quedar dentro, gracias Vera. Todo irá destinado a mis amigas de Unidad ELCA y ADANER Granada", ha confirmado.

Minutos después, la actriz de doblaje Vera Bosch agradecía también públicamente el gesto que acababa de tener la cantante: "Quiero decir que ayer recibí las disculpas de Mimi personalmente, antes de su comunicado y que le honra y agradezco enormemente que tenga este gesto con nuestra profesión", ha zanjado.

no tenia ni idea de si había alguien antes de que me llamaran a mi, no lo hice con mala intención y no pensé que haria daño a nadie, simplemente me hacia ilusión, no se si sera lo adecuado sacar el tema de nuevo pero no me lo podia quedar dentro, gracias @Veraboschm — lola indigo (@lolaindigomusic) July 7, 2021

Quiero decir que ayer recibí las disculpas de Mimi personalmente, antes de su comunicado y que le honra y agradezco enormemente que tenga este gesto con nuestra profesión @lolaindigomusic ???? — Vera Bosch (@Veraboschm) July 7, 2021