Rocío Carrasco debuta en 'Sálvame', impactada por la repercusión de su docuserie: "No me he sentido usada por la política"

Rocío Carrasco ya forma parte del equipo de Sálvame. Ha fichado por el programa de Telecinco después de protagonizar la pasada primavera el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva.

Este miércoles, Rocío Carrasco ha pisado por primera vez el plató de Sálvame, el mismo donde durante tanto tiempo trabajó su ex, Antonio David Flores, que fue despedido el día después del estreno de la docuserie.

Lo ha hecho a solas, mientras el resto de colaboradores y Jorge Javier Vázquez veían la secuencia desde el estudio de Supervivientes.

¿De qué trabajará Rocío Carrasco en 'Sálvame'?

Rocío ha ido probando todas las sillas para despistar sobre la función que finalmente tendrá en el programa. ¿Presentadora? ¿Colaboradora? ¿Conducirá una sección? Estas son las opciones que han barajado los miembros del equipo de Sálvame sobre la función que desempeñará.

Lea también: Paz Padilla responde a Rocío Carrasco con un llamativo mensaje final

"Estoy contenta por tener ganas de venir. Hacía mucho tiempo que no tenía ganas", ha dicho en su primera conversación con Jorge Javier Vázquez. "He sentido muchas emociones cuando he entrado al plató de Sálvame".

Al final de la tarde, Rocío Carrasco ha desvelado que ha fichado pro Sálvame como nueva defensora de la audiencia. Este será un trabajo reformulado, ya que no sólo atenderá a las quejas de los espectadores sobre lo que pasa en el programa, sino que escuchará y atenderá al testimonio de personas que han podido vivir una situación similar a la suya. 'Hable con ella', en un guiño al formato que presentó, será el título de la sección.

Rocío Carrasco: "No me he sentido utilizada por los políticos"

Antes de desvelar su fin en el programa, Jorge Javier entrevistó a Rocío Carrasco, a la que preguntó por lo que ha sido de su vida desde que concluyó la primera temporada de su docuserie. "He estado cogiendo conciencia de todo lo que ha sucedido. Voy con paso firme, asimilando cosas", ha empezado valorando.

"Doy las gracias desde aquí a todas las personas que me han mandado una flor, una carta, unas láminas, muñecas... Me han mandado unas cartas más bonitas. Eso es lo que en cierta forma me ha hecho darme cuenta de que lo que yo estaba contando le pasaba a más gente", ha señalado.

Lea también: El dardo de Rocío Carrasco a Ana Rosa por Rocío Flores: "La que ha infringido el daño no he sido yo"

Jorge Javier Vázquez le preguntó entonces si le habían dado miedo las reacciones que su testimonio tuvo en la política: "Un poco sí, en un principio, me vino de sopetón. A mí no me ha gustado nunca pronunciarme, es lo que me han inculcado. Pero lo han hecho con respeto. No me he sentido utilizada por la clase política, al revés. Me he sentido apoyada, indistintamente del partido, la bandera o el color. Para nada. Me he sentido apoyada, me da igual el partido. Hablo como ser humano. He sentido que los seres humanos que están detrás de la política me han dado apoyo. Al final, eso es de agradecer", ha destacado.

El motivo por el que Rocío Carrasco vuelve a la televisión

Rocío Carrasco ha asegurado que no se arrepiente de nada de lo que contó en su documental y que nada de lo que se ha dicho le ha dolido, porque esperaba que no todo fuera de su agrado. "Yo he contado la realidad y, a partir de ahí, que cada uno tome la postura que considere oportuno", ha declarado antes de desvelar cómo le llegó la oferta de trabajar en Sálvame.

Lea también: Jorge Javier revela a Rocío Carrasco lo que de verdad pensaba Mila Ximénez de Antonio David Flores

"A lo mejor la gente no le da la importancia que tiene, al menos para mí. Levantarme por la mañana y tener ganas de volver a trabajar y de volver a hacer cosas, a mí me da alegría porque es síntoma de que estoy mejor", ha valorado. "No me había parado a pensar qué quiero hacer o no, todo ha venido rodado y la gente no se lo creerá. Esto de estar aquí yo hoy se ha decidido hace cuatro días. Hace cuatro días me lo propusieron, me llamó Adrián Madrid por teléfono y me dio un día para pensármelo", ha afirmado. "Colgué el teléfono y Fidel me dijo: 'Ya lo tienes decidido, haz lo que consideres. Si estás fuerte, hazlo".

Entidades Rocío Carrasco Mohedano Presentadora en nacidas para cantar Presentadora en nacidas para cantar