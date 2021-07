Joaquín Prat desvela el motivo por el que Rocío Carrasco y Rocío Flores no se encontrarán en los pasillos de Telecinco

Rocío Carrasco debutará este miércoles en Sálvame tras confirmarse su fichaje por el programa de Telecinco. La hija de Rocío Jurado no ha aclarado qué misión tendrá en el espacio diario de Mediaset, pero sí ha avanzado que no tiene miedo a encontrarse con colaboradores que la han atacado.

¿Y qué hará si se encuentra a su hija Rocío Flores en los pasillos de Telecinco? "Yo no quiero retroceder en mi proceso y creo que debo seguir para delante. Que las cosas aporten y que no resten", respondió Carrasco en una entrevista previa en la que le han planteado la posibilidad de que se encuentre con la joven, ya que es tertuliana de Ana Rosa. También con Olga Moreno, actual concursante de Supervivientes 2021.

Este miércoles, Joaquín Prat y los colaboradores de El Programa de Verano han analizado el posible encuentro entre madre e hija. Tras escuchar la opinión de sus tertulianos, el presentador ha explicado los motivos por los que cree que ese cruce nunca se va a producir.

El motivo por el que Rocío Carrasco y Rocío Flores no se cruzarán en los pasillos de Telecinco

"Yo espero que el primer encuentro con Rocío Flores no sea en los pasillos de televisión... tendría que ser de otra manera y en otro lugar", defendió Paloma García Pelayo. "Rocío Carrasco tendrá sus procesos, pero cualquier proceso que no tenga como meta próxima o lejana un abrazo con sus hijos... no es un buen proceso", ha dicho entonces Lequio, cuestionando el consejo de los especialistas que han asesorado a Carrasco.

Finalmente, Joaquín Prat cortó de raíz las expectativas de todos al explicar por qué cree que ese choque no va a ocurrir: "Ya te digo yo que el encuentro no se va a producir", ha dicho contundente. "Rocío Flores sale de aquí a las 13:30 horas y su madre antes de las 15:00 horas no está por los pasillos", ha afirmado el periodista, tirando de pura lógica. Además, si el destino fuera caprichoso, Prat cree que "si hubiese una posible coincidencia por tiempo se va a evitar, lo van a evitar ellas".