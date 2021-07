El zasca de Juanfe Sanz a Pedrerol que terminó en una tensa bronca: "¡Sacáis pecho por España cuando nunca habéis creído!"

Tras la derrota de España ante Italia en los fatídicos penaltis de la semifinal de la Eurocopa, Josep Pedrerol arrancó El Chiringuito de Jugones lanzando un alegato en el que dio la cara por la Selección y por Luis Enrique después de semanas y semanas en las que el presentador se ha mostrado muy crítico con todas las decisiones del técnico.

"No es momento de decir que qué mal han estado, por qué fallan tanto, qué pena, qué mala suerte... No es momento de eso. Cuando se ganaba, los palmeros decían que estaba todo bien, ahora que se pierde, ahora que estamos fuera, los que hemos sido críticos con algunas cosas tenemos que decir felicidades y gracias", empezó diciendo el catalán.

"Gracias a un montón de chavales que se han dejado el alma. Gracias a Luis Enrique por apostar por un grupo, que ha creído en él. Para aquellos que hemos dudado en algún momento os decimos que estamos orgullosos de vosotros. Algunos estaban en el barco diciendo qué buenos sois, ahora se bajarán del barco. Más que nunca, en el barco estamos todos", concluyó antes de dar entrada a plató a sus habituales tertulianos.

Juanfe Sanz se enfrenta a Pedrerol por su apoyo a destiempo a la Selección

Minutos más tarde, Juanfe Sanz y Josep Pedrerol protagonizaban una dura bronca en el plató de Mega. Todo comenzó cuando el presentador respondía a aquellos que le tachaban de oportunista por su apoyo a destiempo a la Selección: "No es justo que nos intenten echar de España aquellos que hemos entendido que la Selección había hecho cosas mal", se ha quejado el periodista.

"Algunos habéis creído menos, no pasa nada", le recordó Juanfe Sanz. "Están diciendo que estamos contentos porque nos han echado. No, hombre, no. Los que cuando mete Morata dicen 'ahora seguid rajando', cuando falla el penalti el que ha escrito eso queda regular", soltó Pedrerol en una indirecta a su compañero. "¿Soy yo? ¿Me lo estás diciendo por alusiones? Si me aludes, déjame explicarme. Si no, me callo y ya está", lamentó enfadado el colaborador.

"Es ventajista decir 'seguid rajando' cuando mete el gol y luego taparte cuando falla", insistió Josep antes de que Juanfe le preguntara quién había sido el máximo goleador de España durante el torneo [Morata]. "¿Qué más me da? ¡Si ha fallado el penalti decisivo!", ha defendido el presentador. "¿Porque Dani Olmo lo ha metido?", le planteó Sanz, que intentaba defender su postura ante el barullo generado por el resto de tertulianos.

"¡Yo no quiero cinco goles a Eslovaquia, con un gol me vale! Quiero marcar hoy...", apuntó Pedrerol. "No me dejas hablar, es indignante... Hablad vosotros, es insoportable. La razón para vosotros", soltó entonces Juanfe. "Tú has escrito lo que has escrito y luego te has tapado", le dijo entonces el catalán. "El problema es que no puedes decir nada porque luego quedas retratado cuando falla", añadió.

"Si yo no tengo problemas en decir que quedo retratado, el problema es que venís aquí a sacar pecho, diciendo que estáis orgullosos de España cuando nunca habéis creído en ella", defendió el periodista, que volvió a recibir el rechazo generalizado de sus compañeros. "Juanfe, que tú seas el representante de España no puede ser", le recriminó Pedrerol. "No he dicho eso, no manipules Josep, no manipuléis...", le pidió Sanz antes de que Pedrerol continuara con los contenidos del programa.

????"Decís ahora que estáis ORGULLOSOS de ESPAÑA cuando NUNCA habéis CREÍDO en ella"????



????@JuanfeSanzPerez no se mordió la lengua en @elchiringuitotv. pic.twitter.com/ORjUO3DnMS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) July 7, 2021