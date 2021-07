La opinión de Gema López sobre Rocío Carrasco tras la jugarreta que le hicieron en 'Sálvame': "Tengo huevos suficientes para decirlo"

El fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame ha provocado numerosas reacciones de los que van a ser sus compañeros de programa. Este martes, los colaboradores explicaron su opinión y Kiko Jiménez aprovechó para desvelar algo que supuestamente habían dicho Antonio Montero y Gema López fuera de cámara. "Habéis comentado que es una masoca por venir aquí".

"Tengo los huevos suficientes para decir lo que pienso sin que tú vengas a chivarte", comentó López. "No me he callado nada de lo pienso de Rocío Carrasco", añadió. "¿Tú consideras que es una masoca por venir a trabajar?", preguntó Kiko Jiménez. "Es el sitio en el que pagan, por eso viene Rocío Carrasco", contestó la colaboradora.

"Eso me recuerda a Antonio David cuando preguntó cuánto le habían pagado a Rocío Carrasco por la docuserie", dijo Kiko. "Cobramos todos", apuntó Hernández. A continuación, López se explicó: "Este mismo argumento lo habéis empleado con Carmen Borrego. ¿Me vais a permitir que yo lo pueda utilizar con Rocío Carrasco?", planteó. "He oído a muchos compañeros decir que, al final, tiene que venir aquí porque es donde se paga", comentaba en referencia a Borrego, aunque para Kiko Hernández la situación de una y otra no es la misma.

Gema López, ante el fichaje de Rocío Carrasco: "No tengo ningún problema en coincidir con ella"

"Aquí se ha rectificado con Rocío Carrasco, pero con Carmen Borrego no", decía Hernández. "Si la mayoría de los compañeros la entienden, la comprenden y encima echan al supuesto o presunto maltratador, lógicamente se ha rectificado. En Mediaset y en Sálvame se ha rectificado con Rocío Carrasco", continuaba el colaborador.

"Yo no tengo ningún problema en coincidir con ella. Yo hay cosas de Rocío Carrasco que me he creído. Lo que yo dije el otro día es que no comparto algunas gestiones que ha hecho y que no entiendo cómo las ha gestionado. Y no tengo ningún problema en decírselo", zanjaba Gema López.