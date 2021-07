La tajante respuesta de Risto Mejide a José Luis Moreno tras su llamada a 'Todo es verdad': "No nos hemos aprovechado"

Cuatro emitió este martes una nueva entrega de Todo es verdad, variante nocturna del programa diario Todo es mentira y que también presentan Risto Mejide y Marta Flich. El espacio de Mediaset volvió analizar por segunda semana consecutiva las presuntas irregularidades de José Luis Moreno e incluso pudieron ponerse en contacto con el productor televisivo tras su reciente detención.

El empresario, que ha sido puesto en libertad bajo fianza por supuestos delitos de estafa y blanqueo de capitales, se ha mostrado muy tranquilo durante la primera parte de la conversación con el programa de Cuatro.

En las grabaciones realizadas por el equipo de Mediaset, Moreno asegura que su vida "es normal, como la de cualquier empresario normal". Tras estas primeras palabras, Risto Mejide advirtió a la audiencia de que todavía quedaban más declaraciones por escuchar: "Después de oírlas decidiréis si esa es la vida de un empresario normal o no".

El publicista acabó dando paso a la segunda parte de la entrevista, en la que el ventrílocuo pedía "justicia divina y de la otra". "Me gusta muchísimo mi profesión. La he mimado. Afortunadamente, ha habido mucha gente que ha hablado bien de mí. Esto es peculiar cuando menos", ha destacado el también productor.

La advertencia de Risto Mejide a José Luis Moreno: "No nos hemos aprovechado de nadie"

En ese momento, José Luis Moreno se ha mostrado "dolido" porque cree que algunos están "utilizando su popularidad en un momento difícil para no respetar las reglas del juego, que son el respeto a una persona y la presunción de inocencia, un derecho que está en la Constitución Española".

"Se han olvidado de la cantidad de trabajo bien hecho, de la dedicación, de la honradez, de los pagos y los cobros. De horas dedicadas a lo que me he dedicado y a lo que me dedico. Lo demás lo dirán los tribunales [...] Allá las conciencias de quienes no me hayan apoyado", ha concluido.

Tras la emisión de la pieza, Risto Mejide ha pedido la palabra para responder a José Luis Moreno tras sus insinuaciones. "Bueno, hay que aclarar que aquí nadie se está aprovechando de la popularidad de nadie. Estamos reflejando lo que hay en un auto, en el que, sin señalar si el señor Moreno es más o menos famoso, sin faltar el respeto a nadie, se le cita directamente como líder de una presunta organización dividida en células operativas y claramente jerarquizadas", ha aclarado.

El presentador de Cuatro ha querido dar la cara por su equipo y el trabajo de investigación que han venido realizando a lo largo de toda la semana: "Nosotros reflejamos fielmente este auto. Es el juez el que pone su nombre en negro sobre blanco. Nos dedicamos a investigar, que es también nuestro trabajo en este programa", ha sentenciado rotundo Mejide.