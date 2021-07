Ofelia, eliminada de 'Masterchef' y fuera de la final: Meri, Fran, María y Arnau lucharán por la victoria

Masterchef ya tiene a sus finalistas y entre ellos no estará la polémica Ofelia, que durante toda la edición ha sido la protagonista por acaparar buena parte de la acción del programa de TVE.

Ofelia cayó eliminada en la semifinal del concurso que La 1 emitió este martes. "Nos ha encantado conocerte, sabemos que has disfrutado muchísimo de tu paso por Masterchef. Pero, ¿te quedarías con algo además del momento en el que viste a Jordi por primera vez en directo?".

Ofelia estaba especialmente emocionada y explicó lo que suponía para ella haber llegado tan lejos. "No es formar parte de la familia, yo sigo formando parte aunque tú no quieras. Yo solo tengo gratitud, pero no quiero llorar más. Estoy feliz, sois un equipo que os une una pasión y un cariño. A mí me daba un poco igual ganar, yo lo que no quería era que se terminase".

Meri, Fran, María y Arnau, finalistas de 'Masterchef'

El programa celebrará la próxima semana la gran final de su novena edición. Meri, que este martes fue la mejor de la noche, se enfrentará a Fran, María y Arnau. Los cuatro protagonizarán el último programa y los dos mejores se batirán en duelo final de Masterchef.