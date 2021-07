Jorge Javier da la estocada definitiva a Antonio David tras el fichaje de Rocío Carrasco por 'Sálvame': "¿Qué va a decir?"

Jorge Javier Vázquez se ha mostrado muy duro con Antonio David Flores, días después de anunciarse el fichaje de Rocío Carrasco por Sálvame. El presentador ha sido contundente con el exguardia civil, cuyo futuro ve muy negro por todo lo que la hija de Rocío Jurado ha denunciado en la docuserie de Telecinco en la que ha ventilado los presuntos malos tratos que sufrió de su parte.

"El miércoles viene Rocío a trabajar al programa, pero te juro que no sé para qué. Te lo juro. Me gusta que me sorprendan. Me enteraré mañana. ¿Miedo de sobreexplotar el personaje? Los productores saben qué tienen que hacer para que el personaje siga funcionando", ha empezado valorando el catalán durante una entrevista al programa radiofónico El món a Rac1.

Jorge Javier se encuentra en plena promoción de Desmontando a Séneca, obra en español que el televisivo interpretará en el teatro Tívoli de Barcelona entre el 23 y el 25 de julio. Aprovechando su presencia en los estudios de la radio pública catalana, el periodista Jordi Basté le ha preguntado también por la figura de Antonio David Flores, quien fue despedido de Mediaset el pasado mes de febrero.

¿Ha vuelto a hablar Jorge Javier con Antonio David?

A la pregunta de si ha vuelto a hablar con el extertuliano tras su salida de Telecinco, Jorge Javier ha sido muy contundente: "Desde que lo despidieron de 'Sálvame' no he hablado con el. No tengo ningunas ganas de hablar con él. Es que... yo creo que Antonio David ahora no tiene una entrevista", dice con dureza.

"¿Qué va a decir? Rocío le ha respondido con pruebas. Todo lo que ha dicho él era trampa, tras trampa, tras trampa, todo estaba manipulado. Casos como este no suceden todos los días, es un caso muy especial en que han sucedido muchas cosas, Antonio David siempre contaba con el silencio de Rocío, manipulando", ha sentenciado rotundo.