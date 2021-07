La drástica decisión de Anabel Pantoja tras el brutal ataque de Kiko Rivera: "No voy a dar por culo a nadie"

La guerra abierta entre Anabel Pantoja y Kiko Rivera no ha terminado. Este martes, la batalla entre la sobrina y el hijo de Isabel Pantoja ha vivido un nuevo capítulo. Y es que después de que la sevillana asegurase ayer en Sálvame estar "harta" de que se dude siempre de ella, el DJ ha publicado un texto demoledor contra ella en Instagram.

"Tú elegiste tu camino y lo respeto. Deja de dar por culo y sobre todo déjame ser feliz", ha dicho Kiko Rivera en un mensaje dirigido a su prima. "Yo el tema lo tengo más que zanjado, terminado... y, es más, yo a partir de ahora: no me consta", ha expresado en Telecinco la colaboradora.

"Además, es que creo que no he hecho nada malo, creo que he sido respetuosa y discreta. En 8 años yo no he filtrado nada, ni he contado nada, yo ayer me defendía de eso. No voy a hablar de nadie, no voy a dar por culo a nadie, no voy a molestar a nadie, no voy a nombra a nadie... no me consta", ha insistido antes de ver las declaraciones de su primo.

Anabel Pantoja se emociona en Sálvame al anunciar su silencio contra Kiko Rivera

Fue entonces cuando Pantoja, hastiada, ha anunciado la drástica medida que ha tomado: "Yo ya no voy a entrar, él ha tomado su decisión y yo, hoy, he tomado ya la mía", ha desvelado muy seria. "Estoy abierta a lo que los directores del programa decidan", ha advertido, creyendo que este silencio le puede traer consecuencias.

"Sentada estoy... y no voy a hablar nada más. Es lo que hay. Yo ya he dado por finalizado este tema. Me voy a centrar en lo mío... y me duele, Yo ahora mismo tengo una careta, por mi madre. Creo, sinceramente, que eso sobraba, porque yo no he filtrado nada. Jamás le fallaría", ha dicho finalmente emocionada Anabel.