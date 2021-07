El llamativo comentario de Cintora tras escuchar a Villarejo, ¿un dardo para Ferreras?

El programa de Jesús Cintora en TVE ha hablado con el excomisario Villarejo a su salida de la Audiencia Nacional. "Conexión en directo con Villarejo. Ningún problema en conectar con él. Nada que temer", ha espetado el presentador, que ultima sus últimos días al frente de Las cosas claras.

El comentario de Cintora ha sido bastante llamativo, sobre todo después de lo que ocurrió el pasado viernes en Al rojo vivo, el programa rival de Las cosas claras, cuando Villarejo mandó un recado a Ferreras en pleno directo.

"Dígale usted a Antonio Ferreras que me debe, por cierto, una comida, que la última vez lo invité yo", espetó Villarejo ante una de las preguntas de un periodista de La Sexta. "Nadie le debe una comida", comentó Ferreras después. "Por cierto, el trabajo de los periodistas es acudir a las fuentes. Él era una fuente, uno de los elementos fundamentales de las cloacas del Estado".

El cruce de palabras entre Villarejo y Cintora

Villarejo también mandó un recado a Jesús Cintora hace meses en Las cosas claras. Lo hizo apropósito de un comentario que soltó el excomisario sobre Ernesto Ekáizer, colaborador del programa. "Dígale a mi amigo Ernesto Ekaizer que ya no se acuerda las veces que me ha llamado para tomar un café", comentó Villarejo. "Quiero que aclare lo del café porque yo jamás he hablado con este señor ni le he pedido tomar un café", respondió Jesús Cintora, que no había entendido que se refería a Ekaizer. "Pregúntale a quién se refiere", pidió el presentador a la reportera. "Ernesto Ekaizer", confirmó Villarejo, que también hizo un comentario sobre el presentador cuando la periodista le trasladó que "Jesús Cintora no le conoce".

"No se acuerda pero algunas veces hemos coincidido y me parece un gran profesional solo que convendría ser más objetivo", comentó Villarejo. "Pregúntale dónde hemos coincidido, porque yo no lo recuerdo", replicó Cintora. Cuando la conexión ya acabó, el presentador insistió en la misma idea. "Yo no le conozco de nada. Él sabrá lo que dice por ahí".

