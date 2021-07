Una joven "adicta al sexo" deja en shock a Carlos Sobera en 'First Dates': "Lo necesito a cada rato"

Carlos Sobera volvió a abrir este lunes un día más las puertas del restaurante de First Dates, dispuesto a recibir a nuevos comensales en busca de su media naranja. De todas las personas que se pasaron por el local, el presentador de Cuatro se quedó especialmente en shock con una, Mariví, quien confesó que era "adicta al sexo" nada más presentarse ante las cámaras de Mediaset.

"Para mí el sexo es una cosa que necesito diariamente, por no decir a cada rato. Si tengo una pareja, tengo claro que me tiene que aguantar, si está conmigo ya sabe las consecuencias", aseguró la joven de 25 años en sus primeras palabras en el dating show.

Antes de conocer a su cita, Mariví charló un rato con Carlos Sobera en la barra del restaurante: "Quiero que te definas: ¿Cómo eres?", le pidió el vasco, que se quedó totalmente atónito al escuchar la respuesta de su invitada. "Soy adicta al sexo", aseguró la catalana. "¿Esto es lo primero que me dices?", exclamó Sobera, que acabó interesándose por este tema.

La afición de Mariví por hacer tríos con otras mujeres

"Siempre pienso en ello y necesito, si no son 24 horas, por lo menos 16 diarias de sexo", afirmó, añadiendo que "mi pareja necesito que me aguante y que, si yo quiero sexo por la mañana, de madrugada o al mediodía, que me diga que sí, que no me argumente que está cansado o cualquier cosa. Ya he tenido relaciones así y no es de mi agrado", confesó.

En el local se encontró con Mario, un joven "cariñoso y romántico" procedente de Cuba. "¿Te gusta mucho el sexo?", le preguntó ella sin irse por las ramas al comienzo de la noche. Él, entre risas, respondió que "eso no puede faltar en mi vida, las veces que hagan falta". "¿En el sexo te gusta experimentar cosas?", se interesó antes de que ella le confesara que "cuando tengo pareja, me gusta hacer tríos con mujeres, con hombres no".

"Es la primera vez en 29 años que me dicen eso. Como hombre le pongo una alfombra roja y público a los lados para que le aplaudan porque se lo merece", bromeó Mario entre risas. "Nunca he hecho un trío, pero si se presenta la oportunidad...", reconoció antes de que ambos desataran la pasión en el reservado del local. Finalmente, ambos accedieron a tener una segunda cita.