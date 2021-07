"Estoy quedando como una loca": María Hervás confiesa que 'espió' a Emma Stone mientras orinaba en un baño

María Hervás fue la primera invitada de El Hormiguero en la semana en la que el programa de Antena 3 cerrará su temporada hasta el próximo mes de septiembre. La actriz acudió al espacio presentado por Pablo Motos para promocionar El Cover, nueva película en la que aparece y que está dirigida por Secun de la Rosa.

Durante su entrevista con el valenciano, Hervás contó varias anécdotas de lo más divertidas. Una de las que más risas desató entre el público fue la que vivió durante un viaje a Nueva York. "Nos enteramos de que Woody Allen tocaba los lunes con su banda en un hotel y una amiga y yo fuimos a verle", empezó contando la intérprete.

"Nos sentamos a unos 50 centímetros de él mientras limpiaba el clarinete. También estaba esa noche Emma Stone y Andrew Garfield, que por aquel entonces eran pareja", recordó la invitada mientras Motos intentaba sonsacarle qué hizo durante la velada.

"En un momento dado, Emma fue al baño y la seguí. Joder, estoy quedando como una loca y no me va a contratar nadie. A ver, lo voy a contar. Yo admiro mucho a la gente. Cuando veo talento me encanta. Estuvimos toda la noche mirándoles. No nos quedaba un duro, cenar allí era muy caro y nos estábamos muriendo del hambre, Ella había pedido un plato de pasta que no se comía. Y nosotras: 'Venga, Emma, cómetelo o te lo quitamos, tía", relató ante las carcajadas del presentador.

María Hervás espió a Emma Stone mientras orinaba en un baño

"En un intermedio, ella se levantó y se fue al baño. En mi defensa, tengo que decir que yo también me hacía pipí. No fui tan loca. Podía haber aguantado, pero fui tras ella. Llegué y no había nadie en los lavabos e intuí que estaría dentro de uno de los baños. Entonces, me agaché por instinto para verla por debajo de la puerta y tenía los pies con unos zapatos de salón que siempre recordaré. Y tenía los pies metidos para dentro, me pareció súper cute", contó Hervás.

"Pensé: Qué mona joder...", añadió. "Suerte que no te abrió en ese momento la puerta y te pilló ahí mirando", celebró Pablo Motos. "Hubiera sido superfuerte. Pero yo ya me habría inventado que se me había caído la lentilla", respondió la actriz ante las risas del valenciano.