César Carballo avisa de un dato alarmante de la variante Delta y lanza una crítica al Gobierno: "No tenemos estrategia"

El doctor César Carballo ha entrado este martes en directo en El Programa del Verano de Telecinco para analizar cómo está la situación del coronavirus en España. El sanitario hizo un balance de la ocupación hospitalaria, habló de la evolución de la variante Delta y dio indicaciones sobre la estrategia que se ha de llevar para que la vacunación sea realmente efectiva.

Ana Terradillos ha comenzado su entrevista preguntándole al ya habitual tertuliano por la situación el los hospitales. Carballo ha querido comenzar con un mensaje de tranquilidad a la audeincia: "De momento, las urgencias aguantan bien, seguimos con más consultas, sobre todo del llamado 'covid persistente', pero de momento no estamos viendo una gran avalancha de hospitalizados o ingresados", ha asegurado.

Carballo se ha puesto entonces más serio a la hora de advertir sobre la gravedad de la variante delta y de cómo se está expandiendo por España: "En aguas residuales se detecta la variante de forma masiva, en dos o tres semanas será la variante predominante, está comiéndose a la variante británica, ésta es más transmisible y lo notamos claramente", ha advertido el experto.

La crítica de César Carballo contra el Gobierno: "No tenemos estrategia"

El sanitario ha explicado que es mucho más contagiosa que otras variantes: "Hablan de que el contacto es muchísimo menor que la variante británica, cuando decían que eran 10 o 15 minutos, ahora se ha pasado a segundos, es muchísimo más transitable y por eso insistimos en que la desescalada tan rápida que estamos haciendo no era lo apropiado", ha defendido.

César Carballo ha señalado que los contagios pueden aumentar entre aquellas personas que no tienen puestas ya las dos dosis de la vacuna del coronavirus. "No tenemos estrategia, hemos puesto todo el arsenal en la vacunación pero ya nos avisaron en Reino Unido que con eso no era suficiente, no hacemos rastreos, test en farmacias...", se ha quejado.

Ante esta situación, el doctor ha insistido en que la solución es la que él mismo propuso por Navidad: "La liberación de los test de antígenos, baratos y libres, para proteger a la gente joven, otra medida sería adelantar la segunda dosis a la semana 8 que sabemos que es efectiva", ha defendido. "Teníamos que haber convertido a los jóvenes como parte de la solución y no parte del problema, la gente quiere vacunarse, hacerse test en una comida con amigos o familias... la gente se haría los test", ha destacado.