Ramón García, hundido por la muerte de Raffaella Carrà: por qué la italiana fue clave en su éxito en TVE

"Hoy es un mal día, es que no me creo lo que les tengo que contar: ha fallecido Raffaella Carrà". Ramón García informó a los espectadores de su programa, en la televisión de Castilla-La Mancha, de la muerte de la artista italiana.

"Les contaría tantas cosas de Raffaella ahora mismo, pero no es el momento", dijo el presentador, visiblemente consternado. "Yo tuve la suerte de trabajar con ella muchos años en TVE, trabajamos en la misma empresa, en la misma productora y era una excelente amiga. Con ella di unas campanadas que las recuerdo con mucho cariño ahora que se me están amontonando muchas cosas en la cabeza. Era una de las grandes de la tele, de verdad", dijo Ramón García.

Raffaella Carrà 'convirtió' en estrella de TVE a Ramón García

En efecto, Ramón y Raffaella Carrà fueron estrellas de TVE durante la misma época y ella tuvo mucho que ver en su éxito. Lo contó el propio presentador cuando visitó hace un tiempo El Hormiguero.

Raffaella se fijó en él cuando llegó a España y Ramón García presentaba No te rías que es peor, un programa de humor en la sobremesa de La 1. La presentadora italiana supo ver en él una estrella de prime time y convenció a su equipo para que lo invitasen al programa.

Durante su visita, el presentador fue hipnotizado por el psicólogo Tony Kamo, aunque no lo consiguió porque fue consciente de todo lo que ocurría durante todo el 'sketch'. "Tuve que hacer un poco el teatrillo. No sé si es por ser de Bilbao, pero no me dormí", dijo Ramón. Su aparición, sin embargo, fue n éxito y ese programa de Hola Raffaella arrasó en audiencia.

Al día siguiente, los directivos de TVE le ofrecieron un formato en el horario estelar de la cadena: nada más y nada menos que el mítico ¿Qué apostamos?, que le catapultó al estrellato.