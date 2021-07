El impactante nuevo rostro y cuerpo de Kiko Matamoros: "Me han quitado 3 litros de grasa"

Sálvame ha cebado a lo grande la reaparición de Kiko Matamoros en plató tras sus últimas operaciones quirúrgicas. Aunque su entrada en el programa estaba prevista para las 17.30, coincidiendo con el estreno en Antena 3 de Tierra Amarga, su nueva serie diaria, finalmente el colaborador ha mostrado su nuevo rostro pasadas las 20.00 de la tarde.

Justo antes del inicio de Sálvame Tomate, Nuria Marín y los colaboradores del espacio han salido a las puertas de Mediaset para recibir a su compañero. A pesar de que hace ya 13 días de la intervención, el programa ha contratado a una ambulancia para que trasladara a Kiko Matamoros desde su casa a los estudios de la cadena en Fuencarral.

Lea también: Jorge Javier vuelve a meter la política en Sálvame: indultos, ley trans y un zasca a Toni Cantó

Nada más entrar a plató, el tertuliano se ha quitado la gorra, las gafas de sol y la mascarilla para mostrar su nuevo rostro. El madrileño ha desvelado que no solo se ha retocado la cara, sino que ha aprovechado la ocasión para someterse a varias intervenciones en su cuerpo. El crudo testimonio de Kiko horrorizó a varias de sus compañeras, como Lydia Lozano, que no daba crédito a lo que estaba viendo.

Todas las operaciones estéticas que se ha hecho Kiko Matamoros

"Tengo una incisión en las orejas, porque me he tocado el lóbulo. Me he hecho en los ojos la blefaroplastia de los párpados y eso sí lo noto mucho", empezó relatando Kiko antes de que Nuria Marín le preguntara cuántas operaciones se ha hecho de una tacada. "Me he hecho lo de la oreja, que era una tontería, los ojos, me he extraído las glándulas mamarias", continuó enumerando ante la estupefacción de sus compañeras.

Lea también: Rocío Carrasco regresa a Telecinco y ficha por Sálvame

"¿Perdona?", preguntó aterrada Belén. "No cumplen ninguna función biológica y puede producir un cáncer de mama, no es habitual, pero se produce. Y es importante para que el pecho tenga un buen aspecto, que a la gente mayor ya se les nota", ha explicado, asegurando que estuvo para todo cuatro horas en quirófano.

"No me ha dolido nada de nada. Lo que sí es molesto es lo del adbdomen. Me hice una liposucción porque tenía una barbaridad de grasa, yo no sabía que no tenía tanta. Me quitaron 3 litros de grasa de los flancos y de todo. Y por último la marcación abdominal", desveló antes de que el programa mostrara algunas impactantes imágenes de la intervención.