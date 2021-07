Jaime Caravaca, despedido de 'La Resistencia' de Broncano: "Dejarse la piel a diario no siempre es suficiente"

Malas noticias para los fieles seguidores de La Resistencia. El exitoso late night de Movistar+ presentado por David Broncano, que hace unos días anunciaba su renovación en la plataforma de pago por tres años más, ha despedido a uno de sus rostros más emblemáticos: Jaime Caravaca.

El murciano ha sido durante todo este tiempo el encargado de realizar el pre-show del programa en compañía de Grison. Juntos realizaban un monólogo para calentar al público y que este llegara en tensión al arranque de las grabaciones. Además, Caravaca realizaba algunas intervenciones al comienzo de cada entrega, informando de forma divertida a Broncano de algunos datos destacados sobre los asistentes.

El propio humorista ha sido el encargado de anunciar que ha sido despedido en un vídeo publicado en su cuenta personal de Instagram. "Adiós, resistentes. Dejarse la piel a diario por algo cada día, no siempre es suficiente. He sido despedido de La Resistencia, cuatro años de subidón que ahora deben convertirse en cosas positivas, con paciencia y con cariño. Ha sido un honor", ha escrito en el texto que acompaña a un vídeo en el que da la noticia a sus seguidores.

Jaime Caravaca: "La Resistencia va a tomar otra línea en la que no encajo"

"Esta semana he sido despedido, me han echado o ya no cuentan con mis servicios en La Resistencia en el que he estado cuatro años", arranca diciendo el murciano. "Parece ser que el programa va a tomar otra línea en la que no encaja mi trabajo. Simplemente, quería agradecer a todo el mundo que, durante estos cuatro años, me ha acompañado, con todo el apoyo que eso conlleva", ha valorado.

"Es el momento de iniciar otros caminos, decir adiós a esa etapa de forma inevitable, no puedo hacer nada al respecto. Solamente, seguir adelante y como digo agradecer todo lo que me llevo de ese tiempo. Hay lugares donde no puedes crecer más y hay que tomar otras vías", concluye Caravaca a sus seguidores.