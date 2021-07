María Teresa rompe a llorar en directo por la muerte de Raffaella Carrà: "Me he quedado petrificada"

Risto Mejide se ha hecho eco en directo este lunes de la inesperada noticia sobre la muerte de Raffaella Carrá, quien ha fallecido en Italia a los 78 años después de una larga enfermedad que no trascendió nunca a los medios de comunicación. El presentador de Todo es mentira ha llamado en directo a María Teresa Campo, quien conoció muy de cerca a la cantante y presentadora.

"Me he quedado petrificada. Últimamente son todo malas noticias", ha empezado diciendo la malagueña, visiblemente afectada. "Yo creo que Raffaella Carrá era la gran 'show woman'. Yo ahora me quejo mucho, porque digo que la televisión, en nuestro país, está dándole mucho la espalda al espectáculo. Y creo que hay que recuperar la televisión que aportaba muchas cosas al mundo del espectáculo", ha defendido Campos.

Las lágrimas de María Teresa Campos por Rafaella Carrá

Durante su intervención, la comunicadora preguntó a los responsables del programa de qué había muerto la italiana. Fue entonces cuando Marta Flich leyó el comunicado del que era pareja de Carrà: "Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. Otro gesto más de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo".

Estas palabras desbordaron a María Teresa Campos, que permaneció unos segundos en silencio: "Me dan ganas de llorar porque me ha emocionado mucho escuchar eso. Ahora que estamos tan sensibilizados por los que nos ha pasado con Mila, lo de Raffaella se me mete en el corazón. Ella era superperfeccionista, superelegante, supermoderna...", ha recordado la presentadora entre lágrimas.

Tras recordar que "fue de las profesionales mejor pagadas durante mucho tiempo", Risto Mejide ha dado paso a unas imágenes en las que Raffaella Carrá aparecía cantando y bailando junto a María Teresa Campos su éxito En el amor todo es empezar en un conocido programa de Televisión Española. "Ese momento me trae muchos recuerdos. Me da mucha tristeza. Me he emocionado mucho. Te agradezco que me llames porque se quede ese recuerdo de las dos juntas para mí es un lujo", ha agradecido la presentadora antes de despedirse de Risto.