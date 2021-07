Jorge Javier vuelve a meter la política en 'Sálvame': indultos, ley trans y un zasca a Toni Cantó

Jorge Javier Vázquez ha hecho un alto este lunes en Sálvame para abordar brevemente algunos de los asuntos más destacados de la actualidad política y social del país. Antes de dar paso a una de las publicidades del programa, el presentador ha querido recordar las próximas fechas de la gira de su espectáculo teatral.

Ha sido entonces cuando el catalán ha lanzado un sonoro zasca a Toni Cantó por unas polémicas declaraciones lanzadas este fin de semana. "No puedo hacer teatro en español en Cataluña, no puedo trabajar allí por hablar español", aseguró el ahora político del Partido Popular, al que enseguida han rebatido numerosos artistas y actores de primera línea.

"Me extraña que diga que el no va a actuar en Cataluña porque no hay teatro en español cuando yo voy al Tívoli del 23 al 25 de julio en Barcelona. La función yo la hago en Castellano", ha empezado diciendo Jorge Javier. "Ana Morgade también ha saltado diciendo que de qué va Toni Cantó", ha añadido Laura Fa. "Las tres funciones que he hecho las he llevado a Barcelona y ahora vuelvo. O sea que...", se ha quejado el comunicador, al que Rafa Mora ha dicho que igual él era la excepción.

"¿Pero qué voy a ser la excepción? Si han salido Dani Rovira, Pepón Nieto, Lolita... ¡Pero por favor! Pero qué tontada es esa de Toni Cantó, es una bobada como una copa de un pino", lamentó el catalán. "¿Y cómo se atreve a decir algo así si no es verdad?", preguntó Rafa Mora contrariado. "Porque es un ignorante, es un ignorante", atizó Laura Fa enfadada.

La profunda reflexión de Jorge Javier sobre la ley trans

Minutos más tarde, Jorge Javier Vázquez aprovechaba la presencia en plató de Sonsoles Ónega para abordar otros asuntos de la actualidad política. El presentador se animó a opinar sobre la ley trans después de confesar la reflexión que había hecho esta mañana. "He tenido un fogonazo y luego he pensado que no, que no puede ser. Hoy he pensado: ¿Cuándo era pequeño hubiera querido ser mujer alguna vez?", empezó compartiendo el catalán.

"Como era una cosa tan complicada y en aquella época tan marginal lo rechazaba porque lo veía como algo complicado y porque tampoco lo sentía supongo. Pero he pensado: Qué bien que la gente pueda elegir incluso desde que son pequeños, porque eso lo tienes claro desde pequeño. Las emociones y los sentimientos solo las pueden vivir y entender los que lo viven", dijo mientras Sonsoles lo apoyaba.

"Los niños lo tienen ya muy claro y que todo esto pueda llegar a facilitarlo y que el camino no sea tan doloroso como lo ha sido hasta ahora me parece un gran avance. A veces nos ponemos a darle vueltas a las cosas y hay cosas sobre las que es difícil opinar. ¿Cómo voy a opinar yo sobre lo que sienta un niño de 13 años que se siente mujer? Esas cosas no son frívolas, se piensan que es una frivolidad y legislar sobre esas cosas es complicadísimo. Tenemos una estrechez de mira importante", se ha quejado el presentador.

Sonsoles Ónega y Jorge Javier se mojan con los indultos

"Me gusta que esté desapareciendo todo lo marginal que existía cuando era pequeño. Mi madre tenía miedo de que fuera gay porque iba a acabar mi vida solo. Ser gay era estar condenado a la soledad y los trans estaban condenados al lumpen y ahora no tiene nada que ver, o se está luchando contra eso", concluyó. Sonsoles Ónega le dio la razón y celebró que hoy en día los padres no presupongan la heterosexualidad de los hijos y puedan hablar de esto abiertamente con ellos.

Finalmente, el presentador aprovechó la ocasión para peguntarle a su compañera qué opinaba sobre los indultos. "Yo estoy a favor, yo creo que es constitucional, que está previsto en la ley y que frente a los indultos no hay otra alternativa", se mojó la presentadora de Ya es mediodía. "Yo también estoy a favor de los indultos, me parece que es la única manera de avanzar. La gente que está en contra de los indultos, léase Aznar, demuestra muy poca caridad cristiana y muy poca compasión", concluyó irónico el presentador de Mediaset.