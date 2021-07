Rocío Carrasco regresa a Telecinco y ficha por 'Sálvame'

Rocío Carrasco vuelve a Telecinco como el fichaje del verano de Sálvame. "Ni yo estoy preparada para Sálvame ni Sálvame está preparado para Rocío Carrasco", dice en una promo que ha empezado a emitir el magacín.

El anuncio oficial se ha hecho este lunes y la protagonista dará los detalles de la función que tendrá en el programa a las 17.30. La hora no es inocente, ya que todo obedece a una estrategia de Telecinco para contrarrestar el estreno de la serie Tierra amarga que, a esa misma hora, comienza en Antena 3.

Sálvame anunció la semana pasada varias 'bombas' para este lunes, coincidiendo de la llegada de su nuevo rival. Primero calentaron la cita con la vuelta de Kiko Matamoros con su nueva imagen tras operarse. Luego comenzaron a promocionar una noticia relacionada con Rocío Carrasco que, finalmente, se convertirá en colaboradora del programa.

Rocío Carrasco ficha por 'Sálvame' tras la emisión de su docuserie

El fichaje de Carrasco llega después de haber protagonizado el documental Rocío. Contar la verdad para seguir viva que se emitió esta primavera. La hija de Rocío Jurado volverá en otoño con la segunda parte de este reportaje en la que promete ajustar cuentas con su familia.

Lea también: 'Supervivientes' se mofa de Olga Moreno, obligada a leer la frase que pronunció Rocío Carrasco: "No tiene coño"

Rocío Carrasco vuelve a un canal en el que debutó con el Padre Apeles en el programa Cita con Apeles. Luego colaboró con María Teresa Campos en Día a Día. Asimismo, fue una de las presentadoras del programa Hable con ellas.

Rocío Carrasco, el miércoles en el plató de 'Sálvame'

A lo largo de la tarde, el programa ha ido cebando, a través de una entrevista con Rocío Carrasco, la misión que tendrá en el mítico espacio de corazón de Telecinco. "Uno de mis mayores deseos es volver a mi vida profesional, a mi hábitat. Y lo voy a hacer... si Dios quiere", ha empezado diciendo antes de anunciar su regreso a la televisión como nuevo rostro de Sálvame.

Preguntada sobre si va a ser colaboradora o presentadora, la hija de la más grande ha preferido no desvelarlo todavía: "No te lo puedo contar", ha asegurado antes de explicar los motivos de su fichaje por el programa de La Fábrica de la Tele. "He creído que era el momento, que había llegado la hora después de todo el trabajo hecho y de todo lo que ha ocurrido. Creo que es un paso importante para conseguir eso que llevo persiguiendo desde hace tiempo, que es la normalidad", ha defendido.

Lea también: María Teresa rompe a llorar en directo por la muerte de Rafaella Carrà: "Me he quedado petrificada"

"¿Por qué en Sálvame que ha sido un programa que ha ayudado a hacerte tanto daño?", le preguntan. "A lo mejor mi regreso tiene que ser en Sálvame por eso. A lo mejor Sálvame ha contribuido a hacer daño, pero creo que ahora va a contribuir en todo lo contrario. Ni yo estoy preparada para Sálvame, ni Sálvame está preparado para Rocío Carrasco. Pero creo que va a ser terapia de choque para los dos y va a ser positiva", ha explicado.

Finalmente, Rocío Carrasco ha entrado por teléfono en el programa, donde Jorge Javier ha intentado sonsacarle qué va a hacer en Sálvame. "Intentaré el miércoles explicártelo en persona. Voy a intentar poder decírtelo en persona, a ti y a todos", ha dicho Carrasco, anunciando su inminente visita al plató de Telecinco. "Estoy bien, nerviosilla, pero con ganas", ha asegurado.

Entidades Rocío Carrasco Mohedano Presentadora en nacidas para cantar Presentadora en nacidas para cantar