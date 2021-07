La importante pregunta de Ferreras que José Luis Escrivá se ha resistido a responder: "No lo tengo claro"

Antonio García Ferreras ha recibido este lunes a José Luis Escrivá. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones acudió al plató de Al Rojo Vivo para abordar algunas de las cuestiones políticas y sociales más destacadas de la actualidad del país.

Entre otros asuntos, el presentador de La Sexta ha preguntado al político su opinión sobre la nueva subida del salario mínimo interprofesional que defiende Yolanda Díaz, ministra de trabajo. "Creo que esta es la herramienta más eficaz para combatir la pobreza laboral. Quiero un país que esté próximo a sus gentes y que la salida de esta crisis no sea por arriba, sino por abajo. Y con la gente que más lo necesita cuidada. Si no lo hacemos, creo que nos equivocaremos", ha defendido la líder de Unidas Podemos en unas imágenes recogidas por el programa.

La pregunta de Ferreras que Escrivá no quiso responder

Fue entonces cuando Ferreras preguntó a Escrivá si él subiría este año el salario mínimo. "Depende...", respondió con la boca pequeña el ministro, mientras el periodista le preguntaba "de qué". "Depende de la coyuntura laboral. Depende de... Al final, el problema que ella denomina de pobreza laboral, que es de redistribución de renta, el salario mínimo ayuda mucho a corregirlo. Pero esto es un problema estructural. No construyamos una discusión coyuntural sobre algo que es estructural", empezó diciendo el político, echando balones fuera.

"Creo que lo estructural, y así se refleja en el acuerdo de gobierno, es que en el conjunto de esta legislatura se alcance esta meta de que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. Eso es lo importante...", divagó Escrivá antes de que Ferreras se dirigiera al "Escrivá teórico, no al ministro". "Si a usted le preguntan si este año sí o no... no lo tiene claro", planteó. "No", confirmó el socialista, que ha negado en directo que la derogación de la reforma laboral que plantea Yolanda Díaz sea, como apuntan desde la CEOE, como "marxista".

