El impactante cambio de look de Pablo Díaz tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

Pablo Díaz ha vivido un fin de semana repleto de celebraciones tras hacer historia en Pasapalabra. El joven tinerfeño se alzó el pasado jueves con el bote del programa después de estar más de un año luchando por teñir de verde el gran rosco del concurso de Antena 3.

"Contiene la X. En las repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo", leyó Roberto Leal cuando al músico le quedaban aún 50 segundos por delante. "Dux", respondió Pablo en una palabra que el presentador dio por buena, anunciando entre lágrimas que acababa de ganar los 1.828.000 euros del bote, el tercer premio más alto de toda la historia del formato.

Dos días después de alcanzar su gesta, Pablo celebró su éxito en el programa con sus hordas de seguidores en redes sociales. El tinerfeño decidió celebrar en la noche del sábado una conexión en directo maratoniana en la que habló con algunos de sus contrincantes, como Nacho Mangut, Luis de Lama o Marta Terrasa y algunos de los famosos que le ayudaron en el concurso, como Raúl Gómez. Además, estuvo acompañado de su novia Marta, a la que conoció en la Silla Azul de Pasapalabra.

El impactante cambio de look de Pablo tras ganar el bote de 'Pasapalabra'

Desde el comienzo del streaming, Pablo anunció que iba a cumplir con su promesa de teñirse el pelo tras conseguir su objetivo televisivo. Eso sí, puso como condición que lo haría en directo si a lo largo de toda la noche se sumaban 500 nuevos suscriptores a su canal. La conexión se prolongó hasta la tarde del domingo y el contador de nuevos seguidores de Pablo superó con creces la cifra establecida. Finalmente, tras más de 17 horas de directo, Pablo se teñía el pelo de azul delante de casi 2.000 espectadores.

Y es que, tal y como desveló Pablo Díaz a ECOTEUVE.ES, gracias a su paso por Pasapalabra, ha conseguido tener suficientes fans como para poder vivir de Twitch, plataforma que, considera, se ha convertido en su nuevo "trabajo".

"Antes del bote tenía unos 400 suscriptores, que eso son como unos 900 euros al mes. Ahora me han subido un montón, pero esto es muy efímero. Es una ola, ahora estoy muy arriba, pero a saber cómo estaré en octubre. Por si acaso, no me pillo los dedos, pero se vive bien. A eso hay que sumarle un poquito de dinero que recibo a través de la publicidad", explicó a este medio.

