Tom Brusse, "en shock" al recibir información del exterior sobre Olga Moreno en 'Supervivientes'

Supervivientes 2021 ha sometido este domingo a los concursantes que todavía quedan en liza a un juego que tenía como recompensa un premio de lo más especial: la posibilidad de mantener una conversación telefónica con un excompañero de reality durante un minuto.

Tom Brusse, Lara Sajen y Alejandro Albalá ganaron la prueba y decidieron con qué expulsados querían contactar. El marroquí fue el primero en hacerlo y eligió a su amigo Carlos Alba, exconcursante de Masterchef, quien tuvo que ser abroncado en directo por Jordi González por darle al robinson información del exterior que ahora podrá utilizar para cambiar su devenir en la isla.

"Escúchame primero y luego me haces las preguntas que quieras. Escúchame: No te fíes de las nuevas amistades que te has echado, ¿vale? No te fíes. Tú sigue tu juego...", empezó diciendo el sevillano ante un Tom que se quedaba totalmente desconcertado. "Repite, repite", le pedía el joven a su amigo, que volvía a insistir en que no se fiara "de las nuevas amistades que tienes". "Tú sígueles el juego", le aconsejó.

Tom Brusse, "en shock" por lo que descubrió sobre Olga Moreno

En ese momento, Jordi González interrumpió la llamada para reprender al cocinero. "Carlos, para, para, para. Para. Páramos el crono. Carlos, no hagas trampas. No puedes darle información del exterior. Tom quiere consejos de convivencia", le ha recordado el presentador, recriminándole que le haya dado una indicación tan clara sobre lo que debe o no debe hacer en el reality.

Al acabar la llamada, Tom aseguró encontrarse "en shock" por lo que su "socio" le acababa de decir. Y es que en los últimos días Tom Brusse ha protagonizado un inesperado acercamiento a Olga Moreno, la que ha sido su enemiga desde el principio de la edición.

El marroquí, que hasta hace poco no soportaba a la mujer de Antonio David Flores, parece haberse convertido en "su amigo" e incluso la eligió para compartir con ella una de las recompensas del programa. Esta maniobra llegó a mosquear a Melyssa Pinto, que no entendió el volantazo de ambos a pocas semanas de la gran final. ¿Cambiará ahora Tom su actitud hacia Olga?