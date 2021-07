Las lágrimas de Cristina Pardo en la despedida de su programa en La Sexta: "Parece que me voy a la calle"

Cristina Pardo se despidió este domingo de su programa después de tres años al frente del espacio. A partir de septiembre presentará Más vale tarde, con Iñaki López. Relevarán a Mamen Mendizábal.

Pardo dijo adiós en un emocionado discurso en el que no pudo evitar las lágrimas. "Parece que me voy a la calle cuando, en realidad, me voy a un programa de lunes a viernes", comentó antes de dar las gracias a su equipo por el "buen ambiente" en el que ha trabajado". "Todas las personas que tienen un puesto de trabajo saben lo importante que es trabajar con un buen ambiente".

"Perdón por los errores cometidos. Les puedo asegurar que los sufro yo más que nadie", dijo la presentadora a continuación. "Los inicios en este programa fueron duros, pero yo siempre he sido muy feliz", aseguró.

Cristina Pardo: "Más vale tarde es una oportunidad"

"Más vale tarde es una oportunidad grande como lo ha sido este programa", comentó Pardo, que tuvo unas cariñosas palabras hacia su directo. "A él no me lo he podido llevar". "Me voy sintiendo que aquí se me ha querido mucho y bien. Eso es dificilísimo en un puesto de trabajo y yo quiero que la gente haya sentido lo mismo".

