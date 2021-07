Ana Morgade, durísima contra Toni Cantó: "No te contratan porque eres más malo que la droga"

Toni Cantó y la Oficina del Español que Isabel Diaz Ayuso ha creado para él en la Comunidad de Madrid sigue generando controversia. Esta vez, han sido Ana Morgade y Dani Rovira quienes han respondido a unas declaraciones del político de hace dos años donde aseguraba que: "No puedo trabajar en Cataluña por hacer teatro en español".

"He hecho más de 300 actuaciones en Cataluña, no solo en castellano, sino con mi acento andaluz, y la gente siempre me ha recibido encantada y con mucho cariño. Así que, señor Georgie Dann, hágame el favor, por favor", respondía Rovira a Toni Cantó en su perfil de Twitter.

Aún más crítica ha sido Ana Morgade con el político. "No, chato: yo he trabajado en teatro en Cataluña hablando en castellano tanto como he querido, haciendo obras, shows de impro y standup. No te contratan porque eres más malo que la droga".

La cómica Ana Morgade responde a las declaraciones de Toni Cantó sobre hacer teatro en español en Cataluña

Pepón Nieto también se ha unido a responderle a Cantó. "He trabajado en Cataluña muchas veces. En cine, teatro y series de televisión. En español, no hablo otro idioma, y jamás he tenido ningún problema para hacerlo", comentaba el actor.

