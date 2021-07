'La Voz Kids': el motivo por el que Melendi no pudo estar durante las últimas batallas del programa

Este viernes La Voz Kids vivió su última noche de batallas. La próxima semana los participantes se enfrentarán en el 'Último Asalto'. Melendi, uno de los coach del talent, no pudo estar en el plató y el encargado de las decisiones de la noche fue Beret, su asesor.

"Vaya jaleo me tenéis en los sillones. ¿Esto lo has orquestado tú para quedarte con el sillón de coach?", bromeaba Eva González con Beret al inicio del programa. "Me ha salido perfecto. Estoy donde quería estar", respondía Beret.

"Le mandamos un besito muy fuerte a Melendi que hoy se encuentra un poquito mal y no nos puede acompañar esta noche. Pero en el último asalto de la semana que viene va a estar aquí", aclaraba la presentadora sobre la ausencia del cantante.

El motivo de la ausencia de Melendi en las últimas batallas de 'La Voz Kids'

Beret, ante la ausencia de su coach comentaba su "maléfico plan": "Cuando yo faltaba a clase me quitaban la silla, y yo no quiero ponerle esas facilidades. Voy a poner Beret aquí detrás", decía el cantante mientras sacaba un cartel con su nombre para pegarlo a la silla de coach.

"Melendi en estos momentos estamos en directo en televisión y está ocurriendo una cosa: Beret acaba de poner un cartón con su nombre en tu silla", le comentaba David Bisbal a Melendi mediante un mensaje de voz.