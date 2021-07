'Juntos Telemadrid': la hilarante intervención de Paqui Peña, la reportera de Madrileños por el mundo

Durante la emisión de Juntos de Telemadrid el jueves, 1 de julio, Paqui Peña, la reportera de Madrileños por el mundo, protagonizó uno de los momentos más divertidos del programa.

"Yo no había visto lugar más bonito, más lleno de luz y lo bien que se come en Santorini. Me he quedado impactada", comenzaba diciendo la reportera anunciando que el próximo destino de su programa de viajes es: Grecia.

"Antes de irme, ¿sabéis como se despiden allí en Grecia?", le preguntaba Paqui Peña a sus compañeros en plató. "Después de comer cogen el plato y ...", explicaba la presentadora arrojando un plato contra la estantería de su salón. "Era previsible en tu caso", ironizaba el presentador de Juntos Telemadrid.

Paqui Peña protagoniza un divertido momento en la emisión de 'Juntos Telemadrid'

Hace unos días, Disney+ fichó a la reportera para promocionar su última película: Luca. Con un video publicado en las redes sociales de la compañía, Paqui anunciaba la escultura de arena que recrea el pueblo de la historia. La escultura puede visitarse en el Parque Europa de Torrejón de Ardoz, Madrid.