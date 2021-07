Jorge Javier Vázquez entrevista a Carmen Borrego en 'Viernes Deluxe': "Te habrán pagado bien, ¿no? que esto no sale gratis"

Como cada viernes, Telecinco ha emitido Viernes Deluxe. En esta ocasión la invitada fue Carmen Borrego. La menor de las Campos se ha sentado en el plató para ajustar cuentas pendientes con algunos de los colaboradores del programa.

Un año después de pisar el plató de Sálvame por última vez, la hija de María Teresa Campos volvió con ganas de aclarar todas las polémicas en las que se ha visto envuelta. "Te habrán pagado bien, ¿no? que esto no sale gratis", preguntó Jorge Javier a Carmen nada más comenzar la entrevista.

"Yo siempre intento no defraudar. No vengo a escaquearme de nada", aseguró Carmen. Jorge Javier aprovechó para preguntarle si le había pasado factura el hecho de trabajar al lado de su familia. "Es cierto que Carmen Borrego ha podido hacer cosas que hayan molestado al clan Campos, pero en ningún momento Carmen lo ha hecho por hacer daño", respondió.

Carmen Borrego responde a las polémicas sobre el clan Campos en 'Viernes Deluxe'

"Ya no me siento como una mierda, como me he sentido otras veces", Borrego confesó que al verse tan atacada en televisión ha precisado de ayuda profesional. "He ido a un especialista. Me parece que es fundamental. Hay veces que todo es un mundo y hay que pedir ayuda. El especialista flipó conmigo", añadió.

Por otro lado, Carmen comentó que en ocasiones se ha arrepentido de dar alguna entrevista. "Muchas veces uno se relaja y no es consciente de la dimensión que hacen esas palabras y hacen daño a alguien. He llegado a tener vergüenza de salir de casa". De todas las exclusivas que ha hecho, se arrepiente se haber hecho en la que decía que Rocío Carrasco no iba a perdonar nunca a su hija.

El momento más tenso de la entrevista lo protagonizaron Borrego y Alonso Caparrós. "Yo no te he señalado jamás, pero dijiste un día que 'cuando Carmen fue mi jefa me llegó a insultar'. Y yo nunca he sido tu jefa", le recordó la menor de las Campos al colaborador.