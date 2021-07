El premonitorio sketch de José Luis Moreno con Rockefeller: "Lleva defraudando a Hacienda desde que nació"

La detención de José Luis Moreno por presunta estafa y pertenencia a organización criminal ha marcado la agenda de casi todos los programas de televisión esta semana. Finalmente, el famoso productor ha quedado en libertad bajo una fianza de tres millones de euros.

Durante estos días, han sido muchos los testimonios que se han alzado contra José Luis Moreno, como Rafa Mora en Sálvame. También se ha recordado el encontronazo que tuvo el empresario con Yolanda Ramos en Hable con ellas cuando la actriz le reclamó 25.000 pesetas.

Pero en las redes también se ha rescatado un premonitorio sketch de Moreno con Rockefeller, uno de sus muñecos. Se trata de un fragmento de Noche Espectacular, un programa que se emitía en Canal Sur en la década de los noventa.

José Luis Moreno y Rockefeller: "Tiene usted más trampas que el Real Madrid"

Las palabras del ventrílocuo de hace 30 años han llamado la atención, puesto que ya anticipaba su detención. "¿Usted sabe que han encontrado por qué tengo el éxito? ¿Sabe usted cuál es la clave del éxito", pregunta Moreno a lo que el muñeco responde: "Sí, robar más de 10.000 millones, embaucar a la gente inocente sacándole sus ahorros, ser traficante de armas o de drogas y si te he visto no me acuerdo. Gracias".

Es entonces cuando Moreno dice: "No tiene ninguna razón. ¿No ve que cuando ocurren esas cosas se desenmascaran y la gente termina donde tiene que terminar? Eso todo se soluciona. Cuando hay un desfalco o una cosa, pues llega el Estado y paga".

"Sí, del dinero de los contribuyentes", replica Rockefeller a lo que el empresario suelta: "¿Usted de qué habla? Si no ha contribuido en su vida". Es entonces cuando el pájaro le reprocha que no le paga: "Porque no me da un puto duro, ¡desgraciado, negrero, empresario, chorizo! ¡Encima el tío lo dice!".

En otro de los vídeos, el muñeco contesta a Moreno cuando dice que no tiene nada que ver con los "corruptos chorizos, cabestros y empresarios como usted". "Todavía está usted suelto, yo no le voy a delatar jamás. Tiene usted más trampas que el Real Madrid. Usted lleva defraudando a Hacienda a mí y a los trabajadores desde que nació, lo único que tiene negro es el dinero", dice Rockefeller.

