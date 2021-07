El gran secreto de Pablo Díaz: así es la aplicación que le ayudó a estudiar para ganar el bote de 'Pasapalabra'

Pablo Díaz lo ha conseguido. El concursante logró este jueves completar el Rosco y llevarse, por fin, el bote de Pasapalabra. Y lo ha hecho un año después de aquel 26 de junio de 2020, cuando el tinerfeño se enfrentó por primera vez a la prueba final del programa de Antena 3.

Pablo Díaz ha ganado un premio que asciende a 1.828.000 euros, de los cuales un 'pico' importante se lo llevará Hacienda. En este caso, al contrario de lo que sucede en otros concursos, como ¡Boom!, la estratosférica cuantía no se suma al dinero que el concursante llevaba acumulado en su marcador. En las bases del concurso presentado por Roberto Leal queda reflejado que el participante sólo disfrutará de esta bonificación en el caso de caer eliminado.

Tal y como ha expresado en una entrevista para ECOTEUVE.ES, Pablo Díaz no sintió un pálpito especial durante el programa en el que ganó el bote. Además, ha asegurado que el rosco que le dio la victoria "es igual de difícil que los otros 259 anteriores", por lo que ha afirmado que simplemente cree que "se alinearon los astros".

"Las palabras de 'nabato' y 'vilano' me las sabía porque la primera había salido otro día y la segunda me había memorizado todas las palabras con 'v' del diccionario. Las otras dos, 'Ilves' y 'Risaralda', me las sabía porque tenía apuntados todos los presidentes y todas las capitales y divisiones administrativas de todos los países. Realmente, ha sido casualidad de que justo ese rosco me lo sabía", ha explicado el joven.

¿Pero cómo ha llegado Pablo Díaz a aprenderse todas estas palabras? En su entrevista en El Hormiguero, el músico desveló que se ha preparado ayudándose de una útil herramienta informática: "Se llama Anki y lo recomiendo para estudiar", reveló al presentador de Antena 3.

El gran secreto de Pablo Díaz: así es la herramienta que le ayudó a completar el rosco de 'Pasapalabra'

Anki, que significa en japonés 'memorización', es una aplicación que ayuda a sus usuarios a memorizar palabras, enseñándoles además a cómo hacerlo. Anki utiliza la técnica de la repetición espaciada y funciona a través de tarjetas. En una parte se establece la pregunta y su anverso la respuesta. Lo único que hace la herramienta es utilizar un algoritmo de repetición que proyecta al estudiante aquellas palabras que más has fallado. De repetirlas una y otra vez, se termina memorizando.

"Los veía y apuntaba las palabras más difíciles. Después estudiaba el diccionario. Lo abría, subrayaba las que son difíciles y después trabajaba con un programa de memorización que me lo dio un ex ganador del Rosco. Es un programa en el que apuntas tus palabras y las que mejor te sabes te las pregunta menos y las que peor te las sabes te las pregunta más. Se llama Anki y lo recomiendo para estudiar", dijo a Pablo Motos.