La sorprendente respuesta de una mujer que esperó al último día para cambiar a euros 180.000 pesetas

Este miércoles, 30 de junio, era el último día en el que los ciudadanos podíamos cambiar las pesetas por euros. Según cálculos del Banco de España, se estima que aun quedan 1.586 millones de euros de las antiguas pesetas sin canjear, que dejaron de ser la moneda oficial el 1 de enero de 2002.

El intermedio de Wyoming se hizo eco de la noticia en la sección Páginas Salmonete, donde mostraron a la audiencia de La Sexta imágenes de las largas colas que se formaron en los aledaños del edificio del Banco de España, en la plaza de Cibeles de Madrid.

"Una de las cosas que más nos gustan a los españoles: dejarlo todo para el último momento y ponernos en una cola cuando vemos que hay gente", bromeó el presentador del informativo satírico de la cadena de Atresmedia.

La explicación de una mujer tras acudir el último día a cambiar 180.000 pesetas a euros

Precisamente, esto dio pie a la emisión del testimonio de una señora que llevaba 180.000 pesetas, el equivalente a 1.081 euros. Al ser preguntada por qué había esperado tanto tiempo, la señora sorprendió con su respuesta: "Porque no me hacían falta, no tenía prisa".

Wyoming rebautizó este "fenómeno financiero" como "Reina Sofía" que, según él, consiste en "hacer cualquier cosa para conseguir estar 20 años sin verle la cara al rey Juan Carlos".