El descuido de Tom Brusse en 'Supervivientes' al quedarse en taparrabos: "¡Se te ve!"

Tom Brusse volvió a ser protagonista en Supervivientes. El reality que presenta Jorge Javier en Telecinco propuso un reto a sus concursantes: la mesa de las tentaciones. Era un juego en el que debían elegir si aceptaban recibir preciadas recompensas a cambio de 'castigos'.

Cuando le llegó el turno, el marroquí optó por hacer una llamada a Sandra Pica, su ex, a cambio de llevar solo un taparrabos para cubrir sus atributos durante una semana. La otra opción que le daba el programa era la de comerse un sándwich, algo que él también trató de negociar.

"Hacemos una cosa. Llama en directo y, si no te lo coge, te doy la mitad del sándwich". Tom no se lo pensó y corrió a desnudarse delante de las cámaras. Lo gracioso es que el taparrabos no fue suficiente para ocultar la totalidad de sus genitales, que quedaron a la vista de la audiencia.

Tom Brusse deja sus genitales al aire en 'Supervivientes'

"¡Ay, ay, ay, ay!", gritó desde el plató el presentador al ver los genitales de Tom ante la mirada de Melyssa. "Se te ve, se te ve", apuntó Lara Sajen mientras Lara le pidió que se lo ajustara bien. "Yo se lo he visto todo", sentenció Jorge. Gracias a su show, Tom se llevó el bocadillo.

Hay que mencionar que el 'despelote' de Tom ha ocurrido un día después de que Alexia Rivas hablara en Sobreviviré After Show de sus genitales. "Flipé. Dije: ¿pero qué es esto? Era enorme. No se le salió, pero le llegaba hasta la rodilla. La llevaba así como de lado".

