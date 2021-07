Palmira Gogó llora por la cancelación de '¡Ahora caigo!': "Pido a Antena 3 que haga un milagrito"

¡Ahora caigo! se despide para siempre este viernes después de diez años en la parrilla de Antena 3. La cadena ha puesto punto y final al programa presentado por Arturo Valls para comenzar una nueva etapa en las tardes con la novela turca Tierra amarga, que finalmente llegará primero el domingo.

Una de las personas afectadas por esta decisión es Palmira Gogó, la señora del público que se convirtió en 'bailarina' de ¡Ahora caigo! y que junto con El Secretario y el señor del Tirol se encargaban de animar el programa. Todos ellos tenían una gran complicidad con Arturo Valls.

La mujer ha publicado un vídeo en Instagram totalmente apenada por la cancelación del concurso. "Hoy es un día que estoy triste porque me han dado una noticia que me ha puesto triste. Me han dicho que Ahora caigo lo quitan, que no lo darán ya", empieza diciendo Palmira señalando que a "Arturito" lo quiere como si fuera su hijo.

Palmira no entiende la decisión de Antena 3 "porque al público le gustaba y a mí me encantaba". Y va más allá: "Me gustaría que esa persona que ha pensado de quitar el programa, que me lo dijera, por qué motivo, teniendo público, es divertido, es alegre, con un buen presentador... ¿Qué más queremos? Si lo tenemos todo ¿Por qué lo ha quitado?".

"Le pido, por favor, que no lo quite, que lo dejen el programa, por favor. Lo añoraré mucho y a mi Arturo le doy las gracias, gracias por lo tanto que me quieres, me has tratado como si fuera tu madre y siempre te voy a echar de menos", sigue diciendo mientras llora. "Yo solo pido, por favor, Antena 3, que haga un milagrito, que no lo quite por mí y por todo el público".

'¡Ahora caigo!' dice adiós: las palabras de despedida de Arturo Valls

Horas después de hacerse oficial la cancelación, Arturo Valls escribió unas palabras de despedida en sus redes. "Como os podéis imaginar lo he pasado realmente mal, un aburrimiento, un suplicio", dice en tono irónico. "Menos mal que he tenido al mejor equipo que se puede tener, talento y cariño a partes iguales. Gracias por la comprensión".

