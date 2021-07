Quién es Marta, la novia de Pablo Díaz a la que conoció concursando en 'La silla azul' de 'Pasapalabra'

"Es multinstrumentista, canta... Es genial". Pablo Díaz presumió de novia en El Hormiguero, programa al que acudió anoche después de ganar el Rosco de Pasapalabra tras 260 programas intentándolo. El participante se llevó 1.828.000 euros, aunque una buena parte será para Hacienda.

Lo curioso del asunto es que Pablo Díaz conoció a Marta, su pareja, concursando en Pasapalabra. "Fue un flechazo", dijo en el programa de Pabo Motos. "La quiero muchísimo". Ocurrió cuando ella acudió al programa de Antena 3 a competir en 'La silla azul', la primera prueba en la que compite el participante que perdió en el Rosco del día anterior.

Lea también: ¿Serías capaz de resolver el Rosco que ha dado la victoria a Pablo Díaz en 'Pasapalabra'?: las 25 definiciones

Pablo Díaz conoció a su novia Marta concursando en 'Pasapalabra'

Pero Pablo Díaz y Marta explicaron más detalles de su relación en el directo de Twitch que el concursante protagonizó después de El Hormiguero y en el que también participó Marta. Ambos hablaron a los seguidores de cómo comenzaron a cruzar mensajes antes de conocerse en persona.

"Yo seguía su canal de Youtube porque lo recomendó Jaime Altozano. Mucho después, empezamos a hablar por Twitter pero nos conocimos en persona en La silla azul", contó Pablo. "Le mandé un mensaje en el que le decía que estaba estudiando al enemigo porque iba a ir a concursar a Pasapalabra", dijo ella.

Lea también: Varapalo para Javier Dávila: por qué no volverá a 'Pasapalabra' después de que Pablo Díaz haya ganado el bote

Marta explicó que estuvo dos días en el programa, para concursar en 'La silla azul'. "El primero día, Pablo me vino a saludar como si me conociera de toda la vida", contó. "Volví a ir otro día y, como me había dado muchos consejos, le hice regalo", relató la joven.