El corte de Joaquín Prat a Rocío Flores por lo que dijo del "no tiene coño" de Rocío Carrasco a Olga Moreno

Joaquín Prat ha parado de nuevo los pies a Rocío Flores por lo que dijo este jueves sobre el conflicto que vive su familia. El Programa del Verano ha analizado el dardo que ha lanzado su padre, Antonio David Flores, contra su madre, Rocío Carrasco, en la carta que el exguardia civil ha enviado a Olga Moreno en Supervivientes 2021.

"A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca", le ha escrito el andaluz a su pareja, haciendo un claro guiño al "no tiene coño" que Rocío Carrasco le dedicó a Olga en uno de los capítulos de la docuserie de Telecinco en la que ha destripado los presuntos malos tratos que recibió de parte de su exmarido.

Joaquín Prat ha preguntado a Rocío Flores qué opina sobre esta indirecta a Rocío Carrasco. La joven, tras esbozar una sonrisa, se posicionó una vez más contra su progenitora: "La frase de mi madre es vergonzosa", aseguró la tertuliana de Telecinco, provocando un gran debate entre sus compañeros.

El zasca en directo de Joaquín Prat a Rocío Flores

"La frase que escribe Antonio David a su mujer no le beneficia porque sigue ahondando en todo aquello que ha defendido tu madre, lo que ha sufrido por parte de tu padre a lo largo de 20 años", ha asegurado el presentador mientras Flores ponía cara de circunstancias.

Viendo que no obtenía respuesta de Rocío Flores, el presentador insistió: "Tu madre ha dicho una serie de cosas sobre tu padre, ha aportado pruebas, en mi opinión algunas respecto a determinadas cosas muy contundentes, sobre una actitud de tu padre para con ella durante estos años y me da la sensación que tu padre sigue erre que erre...", ha analizado Prat.

Rocío Flores volvió a ignorar entonces al presentador de Telecinco y se limitó a valorar el mensaje de su padre a Olga: "No podemos olvidar que la persona que dice que 'no tiene lo que no tiene' es Rocío Carrasco y no Antonio David Flores", defendió. "No entiendo como hija esa frase, no quiero imaginar cómo tiene que entender él como marido de Olga esa frase... para qué, para reírse de ella, pues entiendo que diga si os vais a reír de ella ahora me río yo", argumentó la colaboradora.