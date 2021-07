Pablo Díaz gana al fin el bote de 'Pasapalabra': con la X, el príncipe que le ha dado 1.828.000 euros

Pablo Díaz ya es historia de Pasapalabra. El tinerfeño ha logrado completar este jueves el Rosco del concurso y llevarse, por fin, el millonario bote que pone en juego el programa. El joven ha conseguido su gesta prácticamente un año después de haber aterrizado en el formato de Antena 3, donde llevaba 260 tardes persiguiendo un sueño que hoy se ha hecho realidad.

Después de acertar 24 palabras, a Pablo Díaz le faltaba por responder la letra X cuando todavía le quedaban 50 segundos para agotar su tiempo. "Contiene la X. En las repúblicas de Venecia y Génova, príncipe o magistrado supremo", leyó Roberto Leal segundos antes de que al violinista se le cortara la respiración.

"Dux", contestó Pablo Díaz en una palabra que el presentador dio por buena, anunciando que acababa de ganar el bote en un auténtico estallido de júbilo. Roberto Leal hacía saber al concursante que ya tenía en su haber 1.828.000 euros del premio, el tercer bote más alto en la historia de Pasapalabra.

Después de quedarse más de diez veces a una sola palabra de completar la prueba, Pablo logró por fin teñir de verde el rosco para alegría de los espectadores de Antena 3. Sin embargo, la victoria de Pablo Díaz ha supuesto un varapalo para Javier Dávila, su contrincante, que ha sido eliminado del programa, tal y como establecen las bases.

Pablo Díaz: "Esto es más que una oposición"

"No tengo palabras. Os lo quiero agradecer a todos", fueron sus primeras palabras ante un emocionado Roberto Leal, que no pudo contener las lágrimas. "Llevo un montón de tiempo preparándome, esto es más que una oposición", dijo el concursante. "Lo hacéis pasar genial, Me siento como en casa. Roberto, eres un profesional como la copa de un pino. Solo tengo palabras de agradecimiento para todo el mundo", continuó. Pablo Díaz pudo hablar con su abuela y también con sus padres.

¿Quién es Pablo Díaz?: el violinista con 'oído absoluto'

Pablo Díaz tiene 24 años. Tanto su padre, Gustavo Díaz Jerez, como su madre, Belinda Sánchez, son pianistas. Su padre es un famoso concertista que ya componía desde pequeño y su madre es profesora de piano para niños y músico terapeuta. Pues de tal palo, tal astilla. Pablo Díaz finalmente decidió dedicarse profesionalmente a la música. Con oído absoluto (identifica cualquier nota que escucha), comenzó a estudiar violín con cinco años, y piano con seis. Durante siete años ha tocado ambos instrumentos pero terminó saturado y desde los 12 años prefirió dedicarse sólo al violín.

Hace poco más de un año, Pablo concluyó sus estudios en la prestigiosa Escuela Superior de Música Reina Sofía con dos maestros violinistas. El ciclo superior de violín no se puede empezar los 18, pero como él fue admitido con 16, empezó a impartir asignaturas sin que le contabilizasen. Cuando cumplió 18 años, empezó a oficializar sus estudios.

Pablo Díaz había participado en Pasapalabra cuando se emitía en Telecinco. Lo hizo cuando solo tenía 19 años y fue eliminado porque su contrincante, Julio Escartín, se llevó el Bote del programa.

El pasado de Pablo Díaz en 'Pasapalabra' cuando se emitía en Telecinco

Al volver al concurso, ya en Antena 3, explicó que lo hacía para intentar conseguir el dinero con el que afrontar sus próximos estudios. Según afirmó, su sueño es hacer un máster de composición musical en Estados Unidos, un curso que está al alcance de muy pocos, ya que su precio asciende a los 40.000 dólares. Con el paso del tiempo, y con la estratosférica cuantía a la que asciende el bote, los sueños de Pablo han ido creciendo y hace poco reconocía que le gustaría comprarse un piso en Madrid, ciudad en la que reside.