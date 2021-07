La sorprendente pulla de Susanna Griso a Teodoro García Egea por sus 'volteretas' para no hablar de Villarejo

Susanna Griso ha entrevistado este jueves en directo a Teodoro García Egea. El número dos del Partido Popular ha entrado en directo en Espejo Público para analizar junto a la presentadora de Antena 3 algunos de los asuntos más destacados de la actualidad política que atraviesa el país.

Hacia el final de la charla, la periodista ha querido aprovechar la ocasión para preguntarle a Egea qué hacía el excomisario Villarejo en la sede de su partido en la Calle Génova. "Porque ante el juez de la Kitchen, Cospedal admite haberse reunido con él varias veces e incluso dice que se le buscaba una entrada por el garaje para que no se le viese pasar por la puerta de Génova. ¿Qué hacía allí el excomisario, cuál era su función y por qué se le invitaba?", ha preguntado la catalana.

Lea también: "Intentó matar a Sánchez literalmente": la pifia de Elisa Beni con Susana Díaz que provocó las carcajadas de Griso

El político se quedó totalmente descolocado y respondió de forma muy breve: "Yo no tengo ni idea. Yo no le he invitado. Nunca. Con lo cual no tengo ni idea. A mí no ha venido, desde luego", ha asegurado el entrevistado ante la insistencia de Griso: "Lo digo porque ustedes no le han abierto hasta ahora un expediente informativo a Cospedal, aduciendo a que lo que pudiera hacer ella con Villarejo nada tiene que ver con el partido, no afecta al partido, pero es llamativo que la reunión fuese en Génova...", recalcó.

Griso, a García Egea: "Suena a Mariano Rajoy"

García Egea volvió a intentar salir al paso, asegurando que el Comité de Derechos y Garantías tomó esa decisión: "Pero en cualquier caso, como le digo, nosotros tenemos que trabajar por los españoles y puertas abiertas. Aquí hay que seguir mirando al futuro y construyendo un proyecto de alternativa", contestó, saliéndose por la tangente.

Lea también: Susanna Griso, al ver a la Mariposa de Mask Singer: "Mis peores entrevistas han sido con Esperanza Aguirre"

"Y, al margen de eso, la persona que usted pregunta aquí no ha venido ni ha estado ni se le espera ni es bienvenida porque nosotros lo que hacemos es trabajar por España y por los españoles", añadió antes de que Griso aprovechara el momento para meterle un sonoro corte. "El señor del que usted me habla. Me ha sonado un poquito Mariano Rajoy", ha bromeado la presentadora. "¿A que me ha entendido usted? ¿Usted me ha entendido, no?", trató de zanjar el dirigente del PP.

Entidades Susanna Griso Raventós Presentadora en Antena 3 Presentadora en Antena 3 Teodoro García Egea Secretario General del PP Secretario General del PP