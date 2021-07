Pedrerol celebra su renovación con una entrevista bomba a Paul Pogba y una "exclusiva mundial" sobre Messi

Josep Pedrerol celebró su renovación con Atresmedia por dos años más por todo lo alto en El chiringuito. Primero, dio un sorpresa a la audiencia entrevistando en directo a Paul Pogba, la estrella de Francia y hermano de Mathias Pogba, colaborador habitual del programa.

El futbolista hizo autocrítica de la eliminación de su país en la Eurocopa y fue preguntado Mbappé. Sin embargo, lo más curioso de la charla se produjo al final, cuando Pedrerol le preguntó por el interés que tenía el Real Madrid en ficharle, pero el galo 'regateó' la cuestión para no responderla.

"Nos ha quedado la espinita de que no juegues en el Real Madrid, ¿no?", dijo el presentador a lo que Pogba se limitó a responder entre risas: "Esperaba esa pregunta. Ya llegué, muchas gracias por todo. Ya me tengo que ir, que me están esperando. Muchas gracias por todo".

Pedrerol da las cifras del nuevo contrato de Messi con el Barça

Minutos más tarde, Pedrerol dio una "exclusiva mundial" sobre Leo Messi, después de quedarse libre tras expirar su contrato con el Barça. El presentador dio los números con los que el crack argentino renovará con el club que ahora presidente Joan Laporta.

"El Barça le pagaba 150 millones para que ganase 75 millones de euros netos por temporada. Messi va a jugar dos años más en el Barça con el mismo sueldo", explicó. "Messi ganaría por dos temporadas jugadas 300 millones. Pero, ¿cómo le paga el Barça? El club quiere pagarle los 300 millones en tres años".