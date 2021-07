El gran zasca de Nagore Robles a Rocío Flores por el desplante que le hizo en Telecinco: "Como no cobra, no viene"

Como viene sucediendo en el final de cada gala, Nagore Robles entró en el plató de Supervivientes: Tierra de nadie para animar a los espectadores a que vean Sobreviviré: after show, el late night sobre el reality que Mediaset emite después del reality a través de MiTele Plus.

La presentadora aprovechó la ocasión para invitar a Rocío Flores a que se pasara por su programa. La nieta de Rocío Jurado había aceptado la propuesta en un principio pero finalmente se negó. "Cinco minutos me has prometido, no te vas a escaquear", le dijo Robles en directo a la joven. "Mañana tengo que dar el callo en Ana Rosa, no me puedo quedar", trató de justificarse la hija de Antonio David.

El gran zasca de Nagore Robles a Rocío Flores tras Supervivientes

Minutos más tarde, Nagore Robles no pudo evitar hablar de lo sucedido al arrancar su programa tras la gala de Supervivientes: "Que ganas tenia de estar aquí. Estaba contando los días para estar con los mejores streamers. Claro, como Rocío Flores no es streamer, no está aquí", soltó provocando la risa de sus colaboradores.

"Luego dirán que claro, que como no cobra, no viene. Voy a tener que dar la razón a la gente en las redes que lo decía. Estaba yo sacando la cuenta a ver cuanto son los minutos que cobra ella. Cinco minutos le he pedido pues voy a sacar el bote para ver si para el próximo día me llega", concluyó irónicamente Nagore.