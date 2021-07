Vicente Vallés destroza a Toni Cantó con dos palabras por el improvisado cargo que le ha dado Ayuso

Isabel Díaz Ayuso ha provocado una gran polémica al anunciar el puesto que ha creado en la Comunidad de Madrid para que lo ocupe Toni Cantó, que desembarcó hace unos meses en el Partido Popular tras el terremoto interno que vivió Ciudadanos tras la fracasada moción de censura que se planteó en Murcia.

El que fuera también diputado de UPyD se hará cargado de lo que han llamado 'Oficina del Español', una organización nueva que dependerá de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y tendrá como objetivo "fomentar el español". La decisión de la presidenta de la región ha levantado ampollas entre todos los sectores de la política española.

La noticia ha sido una de las más comentadas en todos los medios de comunicación, con grandes críticas hacia la líder del PP y el valenciano, que hace apenas unos meses había anunciado su retirada definitiva de la política. Uno de los que se ha mostrado más duro con Cantó ha sido Vicente Vallés, al que el han bastado dos palabras para dejarlo en evidencia ante las cámaras de Antena 3 Noticias.

Vicente Vallés destroza a Toni Cantó en dos palabras

"Toni Cantó se quedó descolgado pero hoy el PP le ha encontrado un hueco como recompensa", dijo el periodista tras recordar cómo el político no pudo presentarse a las elecciones de Madrid al no estar empadronado en la región. "En realidad ha creado un hueco específicamente para Cantó. Un despacho que no existía", ha especificado.

"Ayuso ha puesto en marcha un nuevo cargo para promocionar Madrid como capital europea de la lengua española. Como si tal cosa fuese necesaria. Es lo que en política se suele conocer como un 'chiringuito", ha concluido en unas imágenes que enseguida han corrido como la pólvora a través de las redes sociales.