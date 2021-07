El 'dardazo' de Antonio David Flores a Rocío Carrasco en su carta a Olga en 'Supervivientes'

Telecinco emitió este miércoles una nueva entrega de Supervivientes: Tierra de Nadie en la que el reality mostró a los espectadores cómo Olga Moreno recibió una caja con cartas de todos sus familiares. Este fue el premio que recibió la mujer de Antonio David Flores por decisión de la audiencia del programa.

Aunque el vídeo íntegro se podrá ver en la gala de este jueves, Carlos Sobera ofreció un adelanto en el que se pudo ver a Olga desbordada de la emoción al recibir mensajes desde el exterior. "Hola Oa, soy tu niño", empezó leyendo la malagueña, a la que tuvieron que ayudar Tom y Gianmarco, ya que esta no pudo continuar.

"A ti te sobra lo que otras no han tenido nunca", leyeron los concursantes en unas palabras que fueron analizadas en el plató de Mediaset. El presentador de Telecinco desveló enseguida que esa frase llevaba la firma de Antonio David Flores. El exguardia civil, despedido y vetado de todos los programas de Mediaset tras el estreno del documental en el que Rocío Carrasco desveló los presuntos malos tratos que sufrió de su pare, pudo mandar una misiva a los Cayos Cochinos.

La reacción de Rocío Flores al mensaje subliminal de Antonio David Flores

Sobera no pudo evitar preguntarle a Rocío Flores qué opinaba de este evidente dardo de su padre a su madre: "Esa es una frase que ha escrito él, deberíais preguntarle porque a mí no me corresponde. Yo hablo y contesto sobre lo que hablo yo", se excusó la joven. "En cualquier caso tiene una relación directa con la famosa frase que todos estamos pensando", señaló Sobera, en alusión al "no tiene coño" que popularizó Rocío Carrasco en su serie. A pesar de todo, Rocío Flores aseguró que cree que las cartas darán ánimo a Olga.

"No entiendo que sabiendo tu padre qué situación hay fuera, le manda mensajes subliminales para que luego le afecte a ella en el concurso. O estamos concursando o estamos concursando y viviendo lo que hay fuera, porque luego os quejáis. Ahora mismo Olga está haciendo un concurso que lo está haciendo divino como para que le vengáis a meter cosas en la cabeza y para que luego en las redes sociales se recuerde a la señora de rosa fucsia. No le mandéis ese tipo de cosas porque a la que perjudica es a Olga", argumentó Carolina Sobe.

"Yo en ningún momento le he metido nada de fuera. Yo te comprendo perfectamente pero soy yo la que estoy aquí. No he metido nada de fuera y soy la primera persona que se ha quejado de que este programa le meta una frase de fuera", replicó Flores. "Si lo ha escrito y se ha visto, habrá que decirlo", le explicó Sobe minutos antes de que el reality diera una nueva sorpresa a Olga con la visita inesperada de su hermana Olga.