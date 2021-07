Mar Flores y José Manuel Calderón sorprenden como el Flamenco y el Perro de 'Mask Singer'

Mask Singer desenmascaró este miércoles a dos nuevos famosos en una gala que contó con Nuria Roca como investigadora especial. La presentadora ayudó a Los Javis, Paz Vega y José Mota a descubrir la identidad de las máscaras que compiten en el concurso.

El primer participante de la noche que tuvo que dar la cara fue el Perro, una máscara que ocultaba al jugador de baloncesto José Manuel Calderón, alguien que jamás había participado en programas de entretenimiento.

"Me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido y me alegro de haber aceptado la propuesta", dijo el exjugador de la NBA. "Esto no se lo esperaba nadie", confesó a Arturo Valls, consciente de que sus compañeros jamás hubieran imaginado que se atreviese con un reto televisivo de este tipo.

Youtube Video

Mar Flores, el Flamenco de 'Mask Singer'

El bombazo llegó al final de la noche, cuando Mask Singer descubrió la identidad del Flamenco. Al quitarse la parte superior del disfraz, quien apareció fue Mar Flores, alejada de los platós de televisión desde hace años.

"He descubierto que me gusta mucho cantar", dijo al explicar su experiencia de Mask Singer. "No lo dudé porque mis hijos son fans del programa y no sabían nada de que estuviera aquí".

Youtube Video