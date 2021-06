Así ha sido la despedida de Mamen Mendizábal en 'Más vale tarde': "Ustedes han sido mi motivación"

Mamen Mendizábal se ha despedido para siempre de Más vale tarde este miércoles, 30 de junio. El programa ha preparado un adiós por todo lo alto a su presentadora, que seguirá ligada a La Sexta con otros proyectos. Iñaki López y Cristina Pardo la sustituirán a partir de septiembre en el espacio.

Los últimos minutos de programa han estado dedicados a homenajear a Mendizábal con llamada de compañeros como Jordi Évole, Julia Otero y El Gran Wyoming. También ha recibido un cariñoso mensaje de su pareja, José Antonio Ponseti. Además, Más vale tarde ha mostrado el fiestón que se ha montado en la redacción versionando Los Tontos de C. Tangana.

El programa de La Sexta también ha recuperado los momentos más tensos de la presentadora vividos con los políticos. Para la historia quedarán sus tensísimas charlas con Esperanza Aguirre, a quien Mendizábal ha querido mandar un mensaje.

"Me gusta preguntar y también te digo una cosa. Los políticos tienen claro que si no te dejan hablar, no te dejan preguntar, sueltan su rollo. Nosotros estamos aquí para mantener la caña, para hacer preguntas incómodas y obtener respuestas, no para que nos suelten monólogos", ha dicho.

"Saludos, Esperanza. Espero verte pronto", ha zanjado antes de decir que "no nos hemos hecho amiguis, pero a mi me gustaría que me invitara a palacio". Más seria se ha puesto cuando ha recordado la peor de las noticias que ha dado: la tragedia de Germanwings, en el que un piloto se suicidó en 2015 estrellando el avión con 144 pasajeros. "En ese avión iban la madre, la hermana y la sobrina de una de mis mejores amigos. Todo me costó tanto esos días, todo se me hizo tanta bola".

Mamen Mendizábal: "El tiempo no cambia las cosas, las tenemos que cambiar nosotros"

Sus palabras de despedida han sido las siguientes: "Este es el momento final y me gustaría ser capaz de transmitirles lo importante que ha sido para mí que ustedes sean mis espectadores, saber que están al otro lado, viéndonos. Ese es el motor de nuestra vida profesional. Ustedes son lo importante, no yo".

"Aquí empezamos hace nueve años con la terrible resaca que dejaron los recortes de la crisis económica y yo termino esta etapa, espero, con el final de una pandemia que nos ha dejado tan dolidos como desconcertados. Contarles desde esta silla lo que pasa es un privilegio y una enorme responsabilidad también".

"Perdónenme si no he estado acertada en ocasiones o si me he dejado llevar también por mis pasiones porque a mí me mueve la justicia social, la pelea a cara descubierta por hacer en esta sociedad ser mujer o ser gay no sea ser menos automáticamente; hacer preguntas para entender, luchar para que este país no sea un eterna batalla que huela a naftalina, avanzar como sociedad".

"Ustedes han sido mi motivación, pero trabajar con este equipo ha sido mi pasión. Gracias a todos, no se puede tener a mejores compañeros de viaje", ha asegurado ya con la voz quebrada. "El tiempo no cambia las cosas, las tenemos que cambiar nosotros porque sino nada se mueve. Gracias, hasta pronto"